Ofiste kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza - Son Dakika
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Ofiste kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza

Ofiste kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza

09.02.2021 17:33

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir ofiste, koronavirüs tedbirlerine uymayarak, kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir ofiste, koronavirüs tedbirlerine uymayarak, kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir iş hanında bulunan ofiste, A.A.'nın (40) kumar oynattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ofise yapılan baskında, 4 kişi kumar oynarken yakalanırken, iskambil kağıtları ile isim ve puan yazılı listeler ele geçirildi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalan, aralarında kumar oynatan A.A.'nın da bulunduğu 5 kişiye, 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 15 bin 750 lira idari para cezası kesildi. A.A.'nın daha önce de ev ve inşaatlarda kumar oynatırken yakalandığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ofiste kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza - Son Dakika
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