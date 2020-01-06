Ofisteki yanlış duruş kalıcı hasara neden olabilir - Son Dakika
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Ofisteki yanlış duruş kalıcı hasara neden olabilir

6 saat önce

OFİS ortamında çalışan kişilerin mesleki kas ve iskelet sistemi hastalıklarına yakalanma riski olduğunu belirten Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, bu durumun vücutta kalıcı hasara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ofisteki yanlış duruş kalıcı hasara neden olabilir, System.String[]

OFİS ortamında çalışan kişilerin mesleki kas ve iskelet sistemi hastalıklarına yakalanma riski olduğunu belirten Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, bu durumun vücutta kalıcı hasara yol açabileceği uyarısında bulundu. Konakoğlu, ofisteki sandalye veya koltukların ayarlanabilir olması, monitörlerin kişilere göre değiştirilebilmesi gerektiğini belirtti.

Doğal duruşun, iş için en güvenli ve rahat duruş olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, "Doğal olmayan duruşlar kas ve eklemlere baskı yaparak vücudun fiziksel limitlerini zorlar" dedi.

"STATİK DURUŞLARDA KAN AKIŞI SINIRLANIR"

Fizyoterapist Konakoğlu, "Gün içerisinde, iki saatten fazla sürekli eller ile omuz ve baş hizasının üzerinde çalışmak, iki saatten fazla diz çökerek çalışmak, iki saatten fazla beli bükerek veya eğerek çalışmak ve ayaklarına destek vermeden oturmak, çalışanların dikkat etmedikleri uygunsuz duruşlardandır. Çalışanın aynı pozisyonda uzun süre durarak çalışması gereken duruşlar, statik duruşlardır. Statik duruşlarda kan akışı sınırlanır, kaslarda yorgunluk ve zedelenmeler oluşur" uyarısında bulundu.

"OTURURKEN BOYUN VE BEL OMURLARI ZORLANIR"

Uygun olmayan duruşun, yorgunluk, zorlanma, yaralanma veya kalıcı engellilik haline neden olabileceğini belirten Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, şunları söyledi:

"Ofiste genellikle oturarak çalışılır. Oturma konumunda boyun ve bel omurları özellikle daha fazla zorlanırlar. Boyun omurları tam dik konumda değilse başın ağırlığı boyun ve ense kaslarını zorlar. Boyun omurlarının dik konumda olması, hazır ol konumunda tam karşıya bakan baş ile mümkündür. Hafif öne eğik otururken boyun omurları da öne doğru eğiktirler. Bu konumda karşıya bakabilmek için omuz ve boyun kasları statik gerginlik haline girerler. Ofis çalışanlarının enselerinde, omuzlarında rahatsızlık hissetmelerinin nedeni budur. Doğru seçilmiş masa, sandalye gibi ofis mobilyaları ve yine doğru seçilip doğru yerleştirilmiş bilgisayar, telefon, yazıcı gibi ofis gereçleri sayesinde bedensel zorlanmaları sağlığa zarar verecek düzeyin altında tutmak mümkündür."

İŞ VERİMLİLİĞİ İÇİN ERGONOMİK TASARIM

İş konforunu sağlamak ve çalışanların verimliliklerini arttırmak için her ofisin ergonomik olarak tasarlanması gerektiğine vurgulayan Konakoğlu, "Uzun mesai saatleri boyunca zaman geçirilen ofislerde farkında olmadan maruz kalınan yanlış duruşlar ve yapılan hatalı hareketler, hareketsizlik, geçici veya kalıcı kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına yol açıyor" dedi.

Ergonomide mekan tasarımının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Konakoğlu, "Özellikle mobilyalar, her türlü araç-gereç ve donanımlar insan yapısına uygun şekilde ve ergonomi kurallarına göre düzenlenmelidir" diye konuştu.

"ERGONOMİK YAKLAŞIM BENİMSENMELİ"

Çalışanların oturarak, dik durarak, ayakta durarak farklı pozisyonlarda çalışmalarına fırsat veren ofis tasarımları yapılması gerektiğini anlatan Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, "Özellikle sandalye veya koltukların ayarlanabilir olması, monitörlerin kayar sistemlerinin kişilere göre değişebilir olması, gerek grup halinde takım çalışmalarına öncelik veren yeni iş anlayışı açısından gerekse tek başına kullanılan ofislerde çalışana istediği yönde ve yerde kullanabileceği çalışma ortamı sunabilmesi açısından, modüler çalışma istasyonlarının kurulması ve esnekliğin ön plana alınması gerekmektedir. Ergonominin çalışan üzerindeki iş yükü ile çalışanın kapasitesini en uygun şekilde bir araya getirmeyi amaçlamasından hareketle, üretimin artması adına ergonomik yaklaşımın benimsenmesi faydalı olacaktır" tavsiyesinde bulundu.


İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:18 Kaynak: DHA
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