"Öfke nöbetleri bir çocuğun hayal kırıklığını ifade etme yoludur" - Son Dakika

"Öfke nöbetleri bir çocuğun hayal kırıklığını ifade etme yoludur"

15.04.2021 09:58

Öfke nöbetlerinin çok manipüle edici hale gelebileceğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr.

Öfke nöbetlerinin çok manipüle edici hale gelebileceğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. William Moiser, "Bir çocuk böyle bir gösterinin ebeveynlerin taleplerini kabul etmesini sağlayacağını öğrenirse, bu çocuklar yetişkinlikte eşinden talepte bulunan bir yetişkine dönüşecektir" diye konuştu.

"NET KURALLARA SAHİP OLUN"

Çocukların öfke nöbetleri ile ilgili ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Prof. Moiser, olumlu bir rol olunması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Çocuğunuzun, sizin öfke nöbetleri sergilediğinizi görmesine veya duymalarına izin vermekten kaçının. Çocuğunuzun toplum içinde öfke nöbetleri varsa, görmezden gelmek en iyi politikadır. Diğer insanlardan alacağınız bakışlara rağmen, öfke nöbetine teslim olmamak veya çocuğa durması için rüşvet vermemek akıllıca olacaktır. Meydana gelen öfke nöbetleri riskini en aza indirmek için, halka açık yerlerde hangi davranışın beklendiği konusunda net kurallara sahip olun. Örneğin, çocuğunuzun belirli ürünleri seçmesine ve alışveriş sepetine koymasına izin verin."

"GÖZ ARDI EDİN"

Eğer çocuk kendine, başkasına ve eşyaya zarar vermiyorsa, öfke nöbetini görmezden gelinmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Moiser, "Bu en zoru ancak amacınız gelecekteki öfke nöbetlerinin oluşmasını engellemekse, öfke nöbetini göz ardı etmek zorunlu. Eğer çocuk bir başkasına veya eşyasına zarar veriyorsa, çocuğu fiziksel olarak kucaklayıp, 'İncinmene veya incitmene izin veremem. Bu yüzden zarar vermeyeceğini anlayana kadar seni tutacağım' demelisiniz" ifadelerini kullandı.

"ALTERNATİF BİR YOL SUNUN"

Öfke nöbetlerini önlemek için mizahın kullanılabileceğini belirten Prof. Moiser, "Genellikle çocuğunuzun gülümseyebileceği bir şeyler hatırlatın. Çocuğunuzun toplum içinde hayal kırıklığına uğramaya başladığını gördüğünüzde deneyin. Çocuğun üzgün olduğunu anladığınızı söyleyerek öfke nöbeti hakkında yorum yapın. Çocuktan öfke nöbetine neyin yol açtığını hatırlamasını isteyin. Bir dahaki sefere durumu halletmesi için alternatif bir yol sunun. Hatta çocuğun alternatif davranış uygulamasına yardımcı olmak için durumu yeniden canlandırabilirsiniz" dedi.

"DİKKATİNİZİ ÇOCUĞA YOĞUNLAŞTIRIN"

Öfke nöbetinin görmezden gelindiğinde kendiliğinde duracağını söyleyen Prof. Moiser, "Eğer bir öfke nöbeti sırasında dikkatinizi çocuğa yoğunlaştırırsanız, gelecekteki öfke nöbetlerinin meydana gelme olasılığını artırmış olacaksınız. Bir öfke nöbeti sırasında çocukla herhangi bir sözlü etkileşim, daha fazla öfke nöbeti için olumlu bir pekiştirici olacaktır" şeklinde konuştu.

"NESİL UÇURUMU DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Çocukların öfke nöbetlerine verilen tepki şeklinin, ergenlik çağında karşılaşılacak disiplin sorunlarının türünü ve sıklığını belirleyeceğini ifade eden Prof. Moiser, "Ebeveynler ve gençler arasında nesil uçurumu diye bir şey yoktur. Uçurum sandığımız erken çocukluk dönemindeki öfke nöbetleri sırasında oluşan bir iletişim boşluğudur. Bir Çocuk Gelişimi Uzmanı, ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuklarla etkileşime girmeleri için çocuk gelişimi kavramlarını gelişimsel açıdan uygun yöntemlere dönüştürmek için bu kavramları anlamalıdır" dedi.

Öfke nöbetleri bir çocuğun hayal kırıklığını ifade etme yoludur

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık 'Öfke nöbetleri bir çocuğun hayal kırıklığını ifade etme yoludur' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Kendisini daha sağlıklı hissettiği için 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Kendisini daha sağlıklı hissettiği için 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Para yüzünden tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yüzünü havluyla kapatıp evi temizledi Para yüzünden tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yüzünü havluyla kapatıp evi temizledi

Son Dakika Haberleri
11:41 Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası
11:35 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı
11:19 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor
11:14 Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın
11:11 "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir
10:58 İki ülke arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor! ABD savaş gemilerini geri çekti ama Rusya'ya yönelik yaptırımlar yolda
10:47 Hırsız sandıkları esnaf ve elemanını öldüresiye dövüp kayıplara karıştılar
10:41 Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler
10:34 Bolu Belediye Başkanı, 20 dakika fazladan oruç tutturan imsakiye ile ilgili konuştu: Daha çok sevap kazanmışlardır
10:15 Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 arttı
Erol Bulut, Volkan Demirel'le ortak olduğu iddialarını yalanladı Erol Bulut, Volkan Demirel'le ortak olduğu iddialarını yalanladı         
11:47
8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı         
11:36
Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı         
11:12
Koronavirüs risk haritasının tek sarı kenti Şırnak'ta vatandaşlar artan vakalar yüzünden diken üstünde Koronavirüs risk haritasının tek sarı kenti Şırnak'ta vatandaşlar artan vakalar yüzünden diken üstünde         
11:08
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşılar sayesinde yoğun bakımdaki yaşlı hasta sayımız azaldı İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşılar sayesinde yoğun bakımdaki yaşlı hasta sayımız azaldı         
10:43
Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek         
10:37
Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı         
10:12
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Katil kocanın korkunç planını Katil kocanın korkunç planını "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşının sözleri deşifre etti         
09:28
Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu         
08:06
Aralarında fenomenler de var! Aralarında fenomenler de var! "Bu kadarı da olmaz" dedirten kar maskeli korona partisine polis baskını         
07:48
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı         
07:48
Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var         
23:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt         
15:42
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 11:53:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Öfke nöbetleri bir çocuğun hayal kırıklığını ifade etme yoludur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei