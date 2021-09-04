Öfkeden gözü döndü, kafenin ortasında husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Turgut Güneş Caddesi'nde meydana gelen olayda, D.Ö. ve Ü.Ö. isimli iki vatandaş cadde üzerinde bulunan bir kafede otururken, daha önceden aralarında husumetleri olan C.K. ve oğlu M.K. kafeye geldi.

4 EL ATEŞ ETTİ

İçeri giren C.K. cebinden çıkarttığı tabanca ile D.Ö. ve Ü.Ö.'nün arkasından koşmaya başladı. Kafede bulunan vatandaşlar, C.K.'yı engellemeye çalışırken şahıs 4 el ateş etti.

YARALANAN OLMADI

Şahsın tabancasından çıkan kurşunlar iş yerinin farklı noktalarına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. Olayın ardından şahıslar olay yerinden kaçtı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, eli silahlı kişinin kaçış anı da bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.







