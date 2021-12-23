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Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! - Son Dakika

Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı!

23.12.2021 10:53

Sultangazi'de park halindeki otomobilde bulunan kadın ile erkek arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle otomobilden inen kadın, yol kenarına yığılı olan tuğlaların üzerine çıkıp otomobile fırlatmaya başladı. Dakikalarca otomobile tuğla yağdıran kadın, sakinleşince taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Otomobilin sahibi ise aracını tartışmaya karışan arkadaşına ödünç verdiğini, saldırgan kadını ise tanımadığını aktardı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde 22 Aralık Salı günü saat 02.00 sıralarında yaşanan olayda, park halindeki otomobilde bulunan bir kadın ile iki erkek arasında tartışma başladı.

Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! O anlar kamerada

ÖFKELİ KADIN, TARTIŞTIĞI KİŞİNİN OTOMOBİLİNE TUĞLA YAĞDIRDI

Araçtan inen kadının peşinden diğer iki kişi de indi. Tartışma bir süre caddede sürdü. Öfkelenen kadın, yol kenarında yığılı tuğlaların üzerine çıktı. Öfkeli kadın, hemen yanda bulunan inşaatın yapımında kullanılan tuğlaları otomobile yağdırdı.

Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! O anlar kamerada

OTOMOBİLDE AĞIR HASAR OLUŞTU

Kadın dakikalarca otomobile tuğla fırlattı, otomobilde büyük hasar oluştu. Bir süre sonra kadın sakinleşince az önce tartıştığı 2 kişiyle, taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

ARACIN SAHİBİ ARKADAŞINA ÖDÜNÇ VERMİŞ

Olay yerine gelen Abdülkadir Adeloğlu, arkadaşına ödünç verdiği otomobilin halini görünce şok geçirdi. Suriyeli Adeloğlu kadını tanımadığını öne sürdü. Abdülkadir Adeloğlu, kadından şikayetçi olacağını belirtti.

Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! O anlar kamerada
Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! O anlar kamerada
Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı!

Sultangazi, Aralık, Salı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! - Son Dakika
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