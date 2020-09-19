Öfkeli abla, anne ve babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü - Son Dakika

Öfkeli abla, anne ve babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde aile içindeki tartışma cinayetle bitti, abla katil oldu, kardeşi hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir abla, anne ve babasını odaya kilitlediği için tartıştığı erkek kardeşini tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, olay Cihatlı Köyü'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Anne babasını odaya kilitleyen kardeşi Hasan Ali Y. ile ablası Gülderen Y arasında tartışma çıktı. Öfkeli abla evde bulunan tüfekle kardeşinin göğsüne ateş etti. Olay yerinde ağır yaralanan ve ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ali Y. kurtarılamayarak hayatıını kaybetti.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, özkardeşini tüfekle öldürdüğü öne sürülen abla Gülderen Y.'yi gözaltına alırken, acılı anne baba da ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürdü.

Jandarma ekipleri mahalle etrafında güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.