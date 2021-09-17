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Öfkeli adam, istediği şarkı çalınmayınca gazinoyu ve işletme sahibini kurşunladı - Son Dakika

Öfkeli adam, istediği şarkı çalınmayınca gazinoyu ve işletme sahibini kurşunladı

17.09.2021 11:05

Denizli'de bir gazinoya giden kişi, istediği şarkı çalmayınca işletme sahibi ve gazinoya kurşun yağdırdı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırının faili, JASAT tarafından kısa sürede yakalandı.

Önceki gece Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir gazinoya gelen Nuri G. (43), bir süre alkol aldıktan sonra sahneye gelerek müzisyenlerden istek şarkıda bulundu.

İSTEDİĞİ PARÇA ÇALMAYINCA SİNİRLENDİ

İstediği parçanın çalmaması üzerine öfkelenen Nuri G. hesabın da fazla geldiğini ileri sürerek kavga çıkardı. Gazinodaki görevliler tarafından zorla dışarıya çıkarılan Nuri G. önce işletmeye daha sonra işletme sahibinin de içinde bulduğu araca 6 el tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. İşletme sahibi silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

JASAT EKİPLERİ YAKALADI

Şüpheli Nuri G'nin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. JASAT'ın sıkı takibi sonucu 24 saat geçmeden saklandığı apartta yakalanan Nuri G., 1 adet tabanca ve 99 adet tabanca mermisi ile birlikte gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Dolandırıcılık, yaralama ve sahtecilik gibi suçlardan 15 dosyası bulunduğu ortaya çıkan Nuri G., ifadesinde istediği şarkı çalınmayınca öfkeye kapılarak suçu işlediğini kabul etti. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı

"ÇEKECEK BAŞKA BİR ŞEY Mİ BULAMADINIZ?"

Adliye çıkışında basın mensuplarının "Neden ateş ettiniz" sorusuna çıkan Nuri G., "Ya gidin arkadaş, çekecek bir şey mi bulamadınız" diyerek tepki gösterdi.

Öfkeli adam, istediği şarkı çalınmayınca gazinoyu ve işletme sahibini kurşunladı

Pamukkale, Denizli, JASAT, Şarkı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öfkeli adam, istediği şarkı çalınmayınca gazinoyu ve işletme sahibini kurşunladı - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Talip Konyali: YALAN DÜNYA..OH NE GÜZEL..YE İÇ...YELLE..ASIL HESAP GELİNCE GÖRECEĞİM BEN SİZİ.. KABARIK HESAP NEYMİŞ...AMA İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLACAK Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Ali Kublay: Hakıim : Yaz kızum denetimi serbestlik adamın istedipi sarkı çalınmamış birde üstüne heap kabarık gelmiş zorla mekandan atılmış kimsede olmemiş yasasın insan haklsrı yadasın demokradi yasasın adalet emeği geçen tüm hukukcularımıza sonsuz sevgiler Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Öfkeli adam, istediği şarkı çalınmayınca gazinoyu ve işletme sahibini kurşunladı - Son Dakika
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