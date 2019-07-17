Son Dakika Haberleri: Öfkeli ağabey, kardeşine otomobille çarparak kaçtı
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Öfkeli ağabey, kardeşine otomobille çarparak kaçtı

1 saat önce

Öfkeli ağabey, kardeşine otomobille çarparak kaçtıBURSA'nın İnegöl ilçesi Akhisar mahallesinde meydana gelen olayda ağabey ve kardeşi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönşmesi üzerine öfkelenen ağabey, kardeşine otomobille çarparak kaçtı.

Öfkeli ağabey, kardeşine otomobille çarparak kaçtı
BURSA'nın İnegöl ilçesi Akhisar mahallesinde meydana gelen olayda ağabey ve kardeşi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönşmesi üzerine öfkelenen ağabey, kardeşine otomobille çarparak kaçtı.
Edinilen bilgilere göre olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Akhisar mahallesi Göksu sokak üzerinde meydana geldi. Ağabeyi Osman K.(24) ile otomobilde tartışan Mahsum K.(17), araçtan indi. Öfkelenen sürücü Osman K. 16 KIP 02 plakalı otmobilini kardeşinin üzerine sürüp çarptı. Kanlar içinde kalan Mahsum K. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Ağabey ise Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralı genç ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Öfkeli ağabey, kardeşine otomobille çarparak kaçtı
Akhisar, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:36 Kaynak: DHA
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