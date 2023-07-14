Öfkeli anne ve baba 15 kızları taciz edip kameraya alan kişiyi bayılana kadar kırbaçladı - Son Dakika
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Öfkeli anne ve baba 15 kızları taciz edip kameraya alan kişiyi bayılana kadar kırbaçladı

14.07.2023 14:30

Çin'deki bir alışveriş merkezinde, bir adamın 15 yaşındaki kızlarına tacizde bulunduğu iddiasıyla öfkeli anne ve baba tarafından kırbaçlandığı anlar korkuyla izlendi. Görüntülerde, anne ve baba kızlarını taciz eden kişiyi döverken, kocanın ise olayı izlediği görülüyor. Tacizci daha sonra tutuklandı ve tecavüz suçlamasıyla yargılanacak.

Olay Huaibei, Çin'deki bir alışveriş merkezinde korkuyla izleyen görgü tanıkları tarafından filme alındı. Görüntülerde, adamın yere eğilmiş halde olduğu ve annenin kemeriyle sırtına öfkesini boşalttığı görülüyor.

Adamı kamçılamaya devam ederken, kocasının arkada durup eşini izlediği görülüyor.

Öfkeli anne ve baba 15 kızları taciz edip kameraya alan kişiyi bayılana kadar kırbaçladı

Kız ise, anne ve babası kendisini taciz eden kişiyi döverken bir bankta oturup kendilerini izledi.

Anne, "Bir erkek olduğunu iddia ediyorsun. O sadece 15 yaşında, utanmalısın." diye bağırdı.

Yerel medyaya göre, kamuya açık bu dövme, adamın 15 yaşındaki kızlarına hediyeler yağdırarak onu kendisiyle vakit geçirmeye zorladığı iddialarının ardından geldi.

Sonra genç kıza zorla tacizde bulunduğu, taciz anlarınıve olayı filme alıp arkadaşlarıyla paylaştığı iddia edildi - bu da aile arasında öfkeye neden oldu.

Çin'deki rıza yaşı 14'tür ancak söz konusu istismarcının yaşı açıklanmadı.

Polisler daha sonra adamı tutukladı ve iddiaları soruşturuyor.

Adam, iddia edilen bir tecavüz suçlamasıyla suçlandı.

Eğer adam suçlu bulunursa, on yıla kadar hapis cezası alabilir.

Bir başka şok edici video, Peru'da bir pedofili şüphelisinin yakalandığı ve kadınların tarafından dövüldüğü anı gösteriyor.

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Son Dakika 3. Sayfa Öfkeli anne ve baba 15 kızları taciz edip kameraya alan kişiyi bayılana kadar kırbaçladı - Son Dakika


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