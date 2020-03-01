Öfkeli Antrenör hakemleri darp etmeye kalktı - Son Dakika
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Öfkeli Antrenör hakemleri darp etmeye kalktı

7 saat önce

Tekirdağ Süper Amatör Ligi'ndeki maçta, takım antrenörü hakemlerin üzerine yürüyerek darp etmeye çalıştı.

Öfkeli Antrenör hakemleri darp etmeye kalktı, System.String[]

Tekirdağ Süper Amatör Ligi'ndeki maçta, takım antrenörü hakemlerin üzerine yürüyerek darp etmeye çalıştı. Olaylar saha içerisindeki emniyet ekiplerince yatıştırıldı.

Tekirdağ Süper Amatör Ligi'nin 24. haftasında Kapaklı Sitespor ve Sağlamtaşspor karşı karşıya geldi. Kapaklı Sitespor'un 5-0'lık galibiyeti ile sonuçlanan karşılaşma, futbolda istenmeyen görüntülere ev sahipliği yaptı. Sağlamtaşspor antrenörü İsmail İnan, maçta hakemlerle tartışarak 90 dakikanın sonlarına doğru kırmızı kart gördü. Maçın hakemi Mahmut Burak Saygılar'a kararından dolayı tepki gösteren İnan, maçın ardından hakemlerin üzerine yürüyerek darp etmeye çalıştı.

Öfkeli Antrenör zorla sakinleştirilirken, saha içerisinde bulunan emniyet ekipleri olaylar büyümeden müdahale etti.

(İHA)

Tekirdağ, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:10 Kaynak: İHA
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