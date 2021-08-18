Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı iddiasıyla evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı - Son Dakika

Taliban'la ilgili anlatılanlar kan dondurdu: Aylarca tecavüz edip hamile olarak getirdiler

Bu da Taliban adaleti! Suçlu olduğuna kanaat getirdikleri kişiyi böyle cezalandırdılar

Taliban, tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu 1 trilyon dolarlık madenin üzerine oturdu

Adana'da öfkeli baba, dehşet saçtı. Kızının başkasıyla kaçtığını iddia eden şahıs, sinirli şekilde eve götürdüğü hamile kızıyla tartıştıktan sonra kızı bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen kızın durumu ciddiyetini koruyo

BIÇAKLAMADAN ÖNCE DARBETTİ

Saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve hamile olan Ümmü Gülsüm A.(24), eşini terk edip başka birine kaçtı. İsa D(56)., kızı Ümmü Gülsüm A.'yı kaçtığı yerden alıp kendi evine getirdi. Baba kız evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsa D. kızını darbetti.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA BOĞAZINDAN YARALADI

İsa D., daha sonra da mutfaktan aldığı bıçakla kızını boğazından yaraladı. Evdekilerin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ümmü Gülsüm A., ağır yaralı halde, ambulansla önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne, buradaki müdahalenin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Tedaviye alınan Ümmü Gülsüm A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İsa D. ise Yüreğir Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, olay yerinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na götürülen şüpheli, daha sonra emniyete getirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.