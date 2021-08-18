Üye Girişi
Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı iddiasıyla evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı - Son Dakika

Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı iddiasıyla evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı

18.08.2021 17:41

Adana'da bir şahıs, başka erkekle kaçtığını iddia ettiği evli ve hamile kızını öfkeli şekilde evlerine götürdü. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından kızını boynundan bıçakladı. Talihsiz kızın hayati tehlikesi devam ediyor.

Adana'da öfkeli baba, dehşet saçtı. Kızının başkasıyla kaçtığını iddia eden şahıs, sinirli şekilde eve götürdüğü hamile kızıyla tartıştıktan sonra kızı bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen kızın durumu ciddiyetini koruyo

BIÇAKLAMADAN ÖNCE DARBETTİ

Saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve hamile olan Ümmü Gülsüm A.(24), eşini terk edip başka birine kaçtı. İsa D(56)., kızı Ümmü Gülsüm A.'yı kaçtığı yerden alıp kendi evine getirdi. Baba kız evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsa D. kızını darbetti.

Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı gerekçesiyle evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA BOĞAZINDAN YARALADI

İsa D., daha sonra da mutfaktan aldığı bıçakla kızını boğazından yaraladı. Evdekilerin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ümmü Gülsüm A., ağır yaralı halde, ambulansla önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne, buradaki müdahalenin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı gerekçesiyle evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Tedaviye alınan Ümmü Gülsüm A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İsa D. ise Yüreğir Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, olay yerinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na götürülen şüpheli, daha sonra emniyete getirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı iddiasıyla evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı
Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı iddiasıyla evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı
Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı iddiasıyla evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı
Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı iddiasıyla evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı

Adana Yüregir, Ümmü Gülsüm, Mayıs, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı iddiasıyla evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vitor Pereira'dan sürpriz! Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Helsinki maçı kadrosuna alınmadı 17:45 Vitor Pereira'dan sürpriz! Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Helsinki maçı kadrosuna alınmadı 3 metrelik yılan müşterileri korkuttu! Süpermarket tahliye edildi 17:25 3 metrelik yılan müşterileri korkuttu! Süpermarket tahliye edildi 28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı 17:07 28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı 16:53 Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti 16:40 Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti 16:16 "Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım
İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim 15:35 İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler 14:35 Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler

Son Dakika Haberleri
17:45 Vitor Pereira'dan sürpriz! Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Helsinki maçı kadrosuna alınmadı
17:41 Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı iddiasıyla evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı
17:19 Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti
17:06 28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
16:53 Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı
16:41 ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu
16:39 Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti
16:34 PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
16:16 Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor?
15:55 Burak Elmas'tan, Marcao'nun yumruk olayına çarpıcı sözler: Galatasaray üzerinden kimse racon kesmeye çalışmasın
Taliban'ın bayrak inadı! Afganistan Bağımsızlık Günü'nde yüzlerce kişiye kurşun yağdırdılar Taliban'ın bayrak inadı! Afganistan Bağımsızlık Günü'nde yüzlerce kişiye kurşun yağdırdılar         
17:50
Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor         
17:27
Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti         
17:20
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Ali İnce, son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Ali İnce, son yolculuğuna uğurlandı         
16:30
Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı         
15:47
Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten tutuklanan şüpheli, kalp krizinden ölmüş Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten tutuklanan şüpheli, kalp krizinden ölmüş         
14:37
ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı         
14:31
Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş         
14:31
Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:15
AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı         
13:17
Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar         
12:15
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 17:55:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı iddiasıyla evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement