Son Dakika Haberleri: Öfkeli baba, kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti
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Öfkeli baba, kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan 16 yaşındaki elektrikli motosiklet sürücüsü Ekin D. yara almadan kurtulduğu kazanın ardından babası Metin D. (45) tarafından dövülerek hastanelik edildi.

Öfkeli baba, kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan 16 yaşındaki elektrikli motosiklet sürücüsü Ekin D. yara almadan kurtulduğu kazanın ardından babası Metin D. (45) tarafından dövülerek hastanelik edildi.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1. Zambak Caddesi üzerinde seyir halinde Murat C. (30) yönetimindeki 06 HD 8608 plakalı otomobil, Kartopu Sokak'tan caddeye çıkan Ekin D. yönetimindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen çocuğun burnu bile kanamadı.
BABASI HASTANELİK ETTİ
Kazanın ardından olay yerine gelen öfkeli baba Metin D. ise elektrikli motosiklet üzerinden düşen kızını darbetti. Çevredekiler, öfkeli babayı sakinleştirmeye çalışırken polis ve sağlık ekiplerine de haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Darbedilen çocuk olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Olayın ardından öfkeli baba emniyet ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


Ertuğrulgazi Mahallesi, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:29 Kaynak: DHA
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Öfkeli baba, kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti
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