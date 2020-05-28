Uganda'da 24 yaşındaki Rahema Kyomuhendo müslümanlıktan hristiyanlığa geçince babası tarafından yakılarak cezalandırıldı. Rahema'nın babasışeyh Hussein Byaruhanga Husain, kızının müslünalığı brakıp hirstiyan olduğunu duyunca kızının züerine benzin döküp ateşe verdi.

Özellikle ayayalarında ağır yanıklar oluşan Rahema, kaldırıdlığı hastanede tedavi altına alındı. Hastanede durumu iyiye giden Rahema'nınbir ay daha hastanede tedavi altında tutulacağı söylendi. İnsan hakları aktivistleri, Rahema'nın yüüznde her hangi bir yanık oluşmadığı ama bacak ve karın kısmında yanıkların oluştuğunu ama durmunun iyiyi giddiğiin söylediler.

Rahema, teyzesinin evinde kaldığı sırada hristiyan radyosu dinlemeye başladı. Birsüre sonra radyoda duyduklarından etkilenen Rahema, babasının katolik olan arkadaşı ile hristiyan dini üzerine konuştuktan sonra hristiyan olmaya karar verdi. Babasının arkadaşı iel hristiyanlık hakkında konuştuğ usırada çok mutlu olduğunu, babasının diğer odadan kendilerini suyduğunu ve içeri gelip kendisni dövdüğünü söyledi.

Rahema, babası ile halasının yaşadığı Mbarara şehrine gitti. Virüsten dolayı şehirden kalmak zorunda kalınca bir süre babası iel beraber halasında kaldı. B usırada babası kız kardeşine kızının hiristiyan olduğunu bu nedenle kendisini öldüreceğini söyledikten sonra üzerine benzin dönüp yaktı. Halasının yeğenini daşır çıkarıp komuşalrın yardımı ile hastaneye götürüp hayatını kurtardı. Uganda'da bir çok din olmasına rağmen büyük bir bölümü hristiyanlardan oluşuyor.