Son Dakika Haberleri: Öfkeli Baba Öz Kızını Dört Yerinden Bıçakladı

Öfkeli Baba Öz Kızını Dört Yerinden Bıçakladı

1 saat önce

Psikolojik sorunları olan baba, kendini dolandırdığını iddia eden kızını defalarca bıçakladı.

Öfkeli Baba Öz Kızını Dört Yerinden Bıçakladı, System.String[]
Psikolojik sorunları olan baba, kendini dolandırdığını iddia eden kızını defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kızın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Bursa'nın Yıldırım' İlçesi Şıble Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Adnan Soyudemir(65), kendini dolandırdığını öne sürdüğü kızı Ayşe Yasemin Soyudemir'le(32) evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Soyudemir, kızını ekmek bıçağıyla dört yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç kız bir anda yere yığıldı. Komşularının kavga seslerinin duyup ihbarı üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı genç kız, sağlık ekipleri tarafından Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, baba Soyudemir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan Ayşe Yasemin Soyudemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:21 Kaynak: İHA

Yıldırım, Polis, Bursa, 3. Sayfa
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