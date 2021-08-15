Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana gelen olayda iddialara göre havuzda fazla vakit geçirdiği için kızına sinirlenen M.A. isimli yabancı uyruklu baba küçük kızı havuz kenarında darp etmeye başladı.
Kızını eve götürmek isteyen babanın siniri asansörde de geçmeyince küçük kıza uygulanan şiddet durmadı. Siniri devam eden baba asansörde kızına attığı tokatla asansörün aynası çatlattı.
Küçük kızın yaşadığı o korku dolu anlar asansörün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı - Son Dakika