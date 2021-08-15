Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı - Son Dakika

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana gelen olayda iddialara göre havuzda fazla vakit geçirdiği için kızına sinirlenen M.A. isimli yabancı uyruklu baba küçük kızı havuz kenarında darp etmeye başladı.

KIZINA TOKAT ATTI, ASANSÖRÜN AYNASI KIRILDI

Kızını eve götürmek isteyen babanın siniri asansörde de geçmeyince küçük kıza uygulanan şiddet durmadı. Siniri devam eden baba asansörde kızına attığı tokatla asansörün aynası çatlattı.

ASANSÖRDE ŞİDDET ANLARI KAMERADA

Küçük kızın yaşadığı o korku dolu anlar asansörün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.