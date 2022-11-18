Öfkeli damat dehşet saçtı: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü - Son Dakika
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Öfkeli damat dehşet saçtı: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü

18.11.2022 14:09

- Öfkeli damat dehşet saçtı: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınvalidesi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

- Öfkeli damat dehşet saçtı: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü

MANİSA - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınvalidesi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadıkları tartışma sonrası ailesinin evine giden eşi Ömür G. ile konuşmak isteyen Salih G., kayınpederinin evine gitti. Burada eşiyle görüştürülmeyen Salih G. evinden aldığı pompalı tüfekle bahçede tartıştığı kayınvalidesi Nergis G. ile kayınbiraderi Kemal G.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan Salih G'nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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Saruhanlı, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öfkeli damat dehşet saçtı: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü - Son Dakika

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