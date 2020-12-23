Damat dehşeti! Eşiyle görüşmek için gittiği evde kayınpederi ile kayınvalidesini darbetti - Son Dakika

Damat dehşeti! Eşiyle görüşmek için gittiği evde kayınpederi ile kayınvalidesini darbetti
23.12.2020 23:06
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, bir damat, eşiyle görüşmek için gittiği evde kayınpederi ile kayınvalidesine saldırdı. Darp sonucu yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, akşam saatlerinde Hacıevhat Mahallesi Gerçem Sokak'ta meydana gelen olayda, E.G. isimli şahıs, eşiyle görüşmek için kayınpederinin evine gitti.
DAMAT, OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
Burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan damat, kayınpederi M.G. ve kayınvalidesi E.G'ye saldırdı. Öfkeli damat daha sonra olay yerini terk etti.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Darbedilen yaşlı çift, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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