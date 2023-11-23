Dedikoduyu duyunca deliye dönen genç kadın, masaj salonunun camlarını paramparça etti

Tekirdağ Çorlu'da eskiden çalıştığı masaj salonunun sahibine sinirlenen kadın, iş yeri binasının camlarını kazmayla kırdı.

DEDİKODULAR NEDENİYLE İŞ YERİ SAHİBİNE SİNİRLENDİ

Olay, Reşadiye Mahallesi Şehit İsmail Güler Sokak'ta meydana geldi. Eskiden çalıştığı masaj salonu önüne gelen A.V. isimli kadın, iddiaya göre kendisi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle iş yeri sahibine sinirlendi. A.V. eline aldığı kazmayla iş yerinin cam ve kapı pencere camlarını kırdı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE SERBEST BIRAKILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kadını sakinleştirdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan V.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

CAMLARI KIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan kadının camları kırdığı anlar yoldan geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı.