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Dedikoduyu duyunca deliye dönen genç kadın, masaj salonunun camlarını paramparça etti - Son Dakika

Dedikoduyu duyunca deliye dönen genç kadın, masaj salonunun camlarını paramparça etti

Tekirdağ Çorlu'da eskiden çalıştığı masaj salonunun sahibinin yaydığı dedikodulara sinirlenen kadın, iş yeri binasının camlarını kazmayla kırdı.

23.11.2023 - 14:07,
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Tekirdağ Çorlu'da eskiden çalıştığı masaj salonunun sahibine sinirlenen kadın, iş yeri binasının camlarını kazmayla kırdı.

DEDİKODULAR NEDENİYLE İŞ YERİ SAHİBİNE SİNİRLENDİ

Olay, Reşadiye Mahallesi Şehit İsmail Güler Sokak'ta meydana geldi. Eskiden çalıştığı masaj salonu önüne gelen A.V. isimli kadın, iddiaya göre kendisi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle iş yeri sahibine sinirlendi. A.V. eline aldığı kazmayla iş yerinin cam ve kapı pencere camlarını kırdı.

Dedikodulara sinirlenen genç kadın, masaj salonunun camlarını kazmayla paramparça etti

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE SERBEST BIRAKILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kadını sakinleştirdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan V.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Dedikodulara sinirlenen genç kadın, masaj salonunun camlarını kazmayla paramparça etti

CAMLARI KIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan kadının camları kırdığı anlar yoldan geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Dedikodulara sinirlenen genç kadın, masaj salonunun camlarını kazmayla paramparça etti
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dedikoduyu duyunca deliye dönen genç kadın, masaj salonunun camlarını paramparça etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dedikoduyu duyunca deliye dönen genç kadın, masaj salonunun camlarını paramparça etti - Son Dakika
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