Öfkeli kadın tartıştığı adama sopayla vurdu, kendisini engellemeye çalışan adama ise tokat attı - Son Dakika
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Öfkeli kadın tartıştığı adama sopayla vurdu, kendisini engellemeye çalışan adama ise tokat attı

07.09.2022 11:53

Öfkeli kadın tartıştığı adama sopayla vurdu, kendisini engellemeye çalışan adama ise tokat attı Kayseri'de bir kadının eline aldığı sopa ile bir erkeğin kafasına vurduğu, kendisini engellemeye çalışan adama da tokat attığı anlar kameraya yansıdı.

Öfkeli kadın tartıştığı adama sopayla vurdu, kendisini engellemeye çalışan adama ise tokat attı

KAYSERİ - Kayseri'de bir kadının eline aldığı sopa ile bir erkeğin kafasına vurduğu, kendisini engellemeye çalışan adama da tokat attığı anlar kameraya yansıdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen bir kadın, yaşanan tartışmanın ardından sinir krizine girdi. Bu sırada kendisinden kaçarak bir dükkana sığınan adamın çıktığını gören kadın, koşarak yakaladığı şahsın kafasına sopayla vurdu. Neye uğradığını şaşıran adam koşarak uzaklaşırken, siniri geçmeyen kadın, kendisini engelleyen bir adama da bağırarak tokat attı. O anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin sakinleştirmekte zorluk çektiği kadın, daha sonra yürüyerek uzaklaştı.

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öfkeli kadın tartıştığı adama sopayla vurdu, kendisini engellemeye çalışan adama ise tokat attı - Son Dakika

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