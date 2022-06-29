Son dakika haberi... Öfkeli koca dehşet saçtı: 2 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Öfkeli koca dehşet saçtı: 2 ölü

29.06.2022 00:23

Son dakika haberine göre Öfkeli koca dehşet saçtı: 2 ölü Ayrı yaşadığı eşi ve oğlunu öldürdü Manisa'da 71 yaşındaki adam aylardır ayrı olduğu ve oğlunun evinde olan karısıyla barışmak için gitti, karısını ve oğlunu öldürdü Manisa'da aylardır ayrı yaşadığı eşiyle barışmak için oğlunun evine giden yaşlı adam çıkan...

Öfkeli koca dehşet saçtı: 2 ölü

Ayrı yaşadığı eşi ve oğlunu öldürdü

Manisa'da 71 yaşındaki adam aylardır ayrı olduğu ve oğlunun evinde olan karısıyla barışmak için gitti, karısını ve oğlunu öldürdü

MANİSA - Manisa'da aylardır ayrı yaşadığı eşiyle barışmak için oğlunun evine giden yaşlı adam çıkan tartışma sonunda hem karısını hem de oğlunu öldürdü. Yaşlı adam apartman çıkışında polislere suç aletiyle birlikte yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı eşi Ummuhan Yurtseven'le barışmak için oğlu Mustafa Yurtseven'in Tevfikiye Mahallesindeki 5 katlı bir binanın 5. katında bulunan evine giden Hüseyin Yurtseven (71), bir anda başlayan tartışmanın ardından önce oğlu Mustafa Yurtseven'e ardından da karısı Ummuhan Yurtseven'e tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olayın ardından oğlunun apartmanından çıkan Hüseyin Yurtseven apartmanın 50 metre ilerisinde cinayet aletiyle birlikte emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ummuhan ve Mustafa Yurtseven'in hayatlarını kaybettiğini belirledi. Mustafa ve Ummuhan Yurtseven'in cenazeleri otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Olay sırasında evde bulunan görgü tanığı Mustafa Yurtseven'in eşi N. Yurtseven'in ise şok yaşadığı, cinayet zanlısı Hüseyin Yurtseven'in ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Öfkeli koca dehşet saçtı: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Öfkeli koca dehşet saçtı: 2 ölü - Son Dakika
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