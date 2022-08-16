Son dakika haberi: Koca dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi

Afyonkarahisar'da bir şahsın karısını öldürdüğü olayda ağır yaralanan şahıs da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşandı. Kahvehanede tartıştığı İ.D.'yi silahla ağır yaralayan M.A.U. (37), ardından muhtarlığa sığınan karısı S.U.'yu 5 kurşunla öldürmüştü. Edinilen bilgilere göre, hastanede tedavi altına alınan İ.D. de hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve polisin yaptığı takip sonrası saklandığı metruk binada yakalanan şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Edinilen bilgilere göre, M.A.U. (37) isimli şahıs, oturduğu kahvehanede henüz belirlenemeyen bir sebepten İ.D. (27) isimli şahısla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre M.A.U., yanındaki silahla İ.D.'nin üzerine ateş açarak olay yerinden ayrıldı. M.A.U., daha sonra karısı S.U.'nun peşine düştü. Öfkeli koca Hisarcık Mahalle Muhtarlığına sığınan karısını yakalayarak burada üzerine ateş açıp olay yerinden kaçtı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servisi ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler İ.D.'yi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırırken, S.U.'nun ise hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda ayrıca kahvehanede bulunan A.D. (55) isimli şahıs açılan ateşte hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası kaçan katil zanlısı M.A.U., polis ekipleri yaptıkları başarılı takip sonrası metruk bir binada gözaltına alınmıştı. - AFYONKARAHİSAR