Öfkeli koca dehşet saçtı: Tartıştığı karısını, kayınvalidesinin evinde tabancayla vurarak ağır yaraladı - Son Dakika
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Öfkeli koca dehşet saçtı: Tartıştığı karısını, kayınvalidesinin evinde tabancayla vurarak ağır yaraladı

21.07.2022 17:13

Öfkeli koca dehşet saçtı: Tartıştığı karısını, kayınvalidesinin evinde tabancayla vurarak ağır yaraladı Afyonkarahisar'da karı koca çiftin arasında yaşanan tartışma kanlı bitti.

Öfkeli koca dehşet saçtı: Tartıştığı karısını, kayınvalidesinin evinde tabancayla vurarak ağır yaraladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da karı koca çiftin arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Öfkeli koca tartıştığı karısını, kayınvalidesinin evinde tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, Çay ilçesi Yeşilyurt beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Ç., karısı eşi E.Ç., ile tartıştı. Ardından E.Ç., annesinin evine gitti. Duruma öfkelenen kocası D.Ç., ise tekrar konuşmak için karısının yanına gitti. İkili arasında burada da tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, D.Ç., yanında getirdiği tabanca ile karısının üzerine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan E.Ç., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Ç.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayı gerçekleştiren D.Ç., ise bölgeye gelen Çay İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kullandığı tabancayla gözaltına alındı. Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Karahisar, Yeşilyurt, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öfkeli koca dehşet saçtı: Tartıştığı karısını, kayınvalidesinin evinde tabancayla vurarak ağır yaraladı - Son Dakika

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