Mesudiye Mahallesi Sakin sokakta bulunan bir evde meydana gelen olaya göre Meriç Ç.(29), eşi Nurgül Ç.ile tartışmaya başladı. Öfkelenen koca, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakla yaraladı. Şüpheli koca, kanlar içinde eşini bırakıp kaçtı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüpheli eş Meriç ise evine giderek, olay yerindeki polis ekiplerine teslim oldu. Meriç, suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Meriç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Evde televizyon izleyen şahıs, duyduğu sözler sonrası eşini 6 yerinden bıçakladı! Teslim olan zanlı, cezaevine gönderildi - Son Dakika