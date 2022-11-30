Mesudiye Mahallesi Sakin sokakta bulunan bir evde meydana gelen olaya göre Meriç Ç.(29), eşi Nurgül Ç.ile tartışmaya başladı. Öfkelenen koca, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakla yaraladı. Şüpheli koca, kanlar içinde eşini bırakıp kaçtı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İnegöl, Meriç, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evde televizyon izleyen şahıs, duyduğu sözler sonrası eşini 6 yerinden bıçakladı! Teslim olan zanlı, cezaevine gönderildi - Son Dakika

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