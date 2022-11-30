Evde televizyon izleyen şahıs, duyduğu sözler sonrası eşini 6 yerinden bıçakladı! Teslim olan zanlı, cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Evde televizyon izleyen şahıs, duyduğu sözler sonrası eşini 6 yerinden bıçakladı! Teslim olan zanlı, cezaevine gönderildi

01.12.2022 10:10

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Nurgül Ç., televizyon izlediği sırada eşinin kendisiyle ilgilenmediğinden dert yanması sonrası tartışma çıktı. Eşinin sözlerini duyan Meriç Ç, talihsiz kadını 6 yerinden bıçakladı. Meriç gerçekleştirdiği saldırı sonrası olay yerindeki polis ekiplerine teslim oldu.

Mesudiye Mahallesi Sakin sokakta bulunan bir evde meydana gelen olaya göre Meriç Ç.(29), eşi Nurgül Ç.ile tartışmaya başladı. Öfkelenen koca, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakla yaraladı. Şüpheli koca, kanlar içinde eşini bırakıp kaçtı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evde televizyon izleyen koca, eşinin sözlerini duyunca çılgına döndü! Bıçağı defalarca kadına sapladı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüpheli eş Meriç ise evine giderek, olay yerindeki polis ekiplerine teslim oldu. Meriç, suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Meriç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evde televizyon izleyen koca, eşinin sözlerini duyunca çılgına döndü! Bıçağı defalarca kadına sapladı
Kaynak: İHA
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İnegöl, Meriç, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evde televizyon izleyen şahıs, duyduğu sözler sonrası eşini 6 yerinden bıçakladı! Teslim olan zanlı, cezaevine gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evde televizyon izleyen şahıs, duyduğu sözler sonrası eşini 6 yerinden bıçakladı! Teslim olan zanlı, cezaevine gönderildi - Son Dakika
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