Öfkeli Komşu Ortalığı Birbirine Kattı

İstanbul Maltepe'de komşularıyla sorun yaşayan kadın ortalığı birbirine kattı.

İstanbul Maltepe'de komşularıyla sorun yaşayan kadın ortalığı birbirine kattı. Aracıyla önce park halindeki araçlara çarpan kadın ardından da bir aracını komşusunun üzerine sürdü. O anlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Maltepe'de, bir kadın, park yeri nedeniyle apartman sakinleri ile tartışmaya başladı. Kadın kendisine gösterilen park yerine; "İstediğim yere park ederim" cevabı verince tartışmanın fitili ateşlendi. İlk önce aracıyla diğer araçlara çarpan kadın ardından kendisine tepki gösteren apartman sakinlerinin üzerine aracını sürdü. Birine hızla çarpan kadın ardından hızla kaçtı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadın önce araçlara çarpıyor. Ardından kendini tepki gösteren apartman sakinlerinin üzerine aracını sürüyor. Birine hızla çarpıp kaçıyor.



(İHA)

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