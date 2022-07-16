Öfkeli minibüs şoförü, yaya geçidini kapattığını söyleyen iki genç kızın üzerine aracını böyle sürdü - Son Dakika
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Öfkeli minibüs şoförü, yaya geçidini kapattığını söyleyen iki genç kızın üzerine aracını böyle sürdü

16.07.2022 18:19

Esenler'de 15 ve 17 yaşındaki iki genç kız, yaya geçidini kapattığı gerekçesiyle minibüs şoförünü uyardı. Öfkeli adam, ise iki kız çocuğunun üzerine minibüsü sürdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenler Çinçindere Caddesi'nde Çarşamba günü saat 10.30'da trafik ışıklarında bekleyen minibüs şoförü Sedat Arde, minibüsle yaya geçidini kapattı. Yayaların karşıya geçmesini engelleyen minibüsü fark eden Elif A. ile Nisa S., minibüs şoförü Sedat Arde'yi uyardı.

MİNİBÜSÜ ÜZERLERİNE SÜRDÜ

Bunun üzerine minibüs şoförü ile Elif A. ve Nisa S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Elif A. ile Nisa S., yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yeşil ışığın yanmasıyla birlikte manevra yapan minibüs şoförü, Minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif A. ve Yağmur S.'nin üzerine sürdü.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekiler minibüs şoförüne tepki gösterirken, Elif A. ile Nisa S., aileleri ile birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, minibüs şoförü Sedat Arde'yi gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Elif A. ile Nisa S.'nin şoförünün üzerlerine sürdüğü minibüsten kaçarak kendilerini korumaya çalıştığı görülüyor.

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Minibüs şoförü yaya yolunu kapattı, aracı kendisini uyaran kadınların üzerine böyle sürdü Minibüs şoförü yaya yolunu kapattı, aracı kendisini uyaran kadınların üzerine böyle sürdü Esenler'de sürücü, minibüsü kendisini uyaran yayaların üzerine sürdü Esenler'de sürücü, minibüsü kendisini uyaran yayaların üzerine sürdü
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öfkeli minibüs şoförü, yaya geçidini kapattığını söyleyen iki genç kızın üzerine aracını böyle sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öfkeli minibüs şoförü, yaya geçidini kapattığını söyleyen iki genç kızın üzerine aracını böyle sürdü - Son Dakika
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