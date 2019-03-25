Son Dakika Haberleri: Öfkeli Pilot, Eşinin Bulunduğu Binaya Çarptı

Öfkeli Pilot, Eşinin Bulunduğu Binaya Çarptı

1 saat önce

– Botsvana'da eşine sinirlenen bir pilot, uçağıyla eşinin de içinde bulunduğu kulüp binasına çarptı.

Öfkeli Pilot, Eşinin Bulunduğu Binaya Çarptı, System.String[]
Botsvana'da eşine sinirlenen bir pilot, uçağıyla eşinin de içinde bulunduğu kulüp binasına çarptı. Yaşanan olayda pilot hayatını kaybetti.

Olay Botsvana'nın Gaborone şehrinde, önceki gün meydana geldi. Matsieng Havaalanı'ndan Beechcraft Super King Air model uçağına binen pilot, bir süre alçak uçuş yaptıktan sonra rotasını, içerisinde eşinin de bulunduğu Matsieng Uçuş Kulübüne çevirdi. Çarpma yerel saat ile 18: 20'de gerçekleşti. Kulüp yaptığı açıklamada, tesisin, hava trafik kontrol kulesinin yıkıldığını ve çevrede bulunan 13 aracın yandığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:26 Kaynak: DHA

Pilot, Dünya
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