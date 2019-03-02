Öfkeli Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı
1 saat önce
- ANKARA'da kaza yapan öfkeli sürücü çarptığı aracın sürücüsünü kovaladı, otomobilin kapısını tekmeleyip camına taş attı.
- ANKARA'da kaza yapan öfkeli sürücü çarptığı aracın sürücüsünü kovaladı, otomobilin kapısını tekmeleyip camına taş attı. Kendisini sakinleştirmeye çalışanların üzerine de aracını süren sürücü kaçarak uzaklaştı.
Olay dün akşam saatlerinde Balgat
Mahallesi'nde meydana geldi. İki sürücü kaza yaptı. Kazaya karışan sürücülerden biri öfkelenerek diğer sürücüye saldırdı. Sürücüyü kovalayan ve eline aldığı metal parçayı fırlatan öfkeli sürücü, çarptığı aracın kapısını tekmeledi. Yerden bulduğu kaldırım taşını aracın camına atan sürücüyü olayı gören çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Güçlükle aracına bindirilen öfkeli sürücü, aracın çevredekilerin üzerine sürerek kaçtı. Yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:00 Kaynak: DHA
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