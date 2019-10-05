Son Dakika Haberleri: Öfkeli sürücü, sahil yolundaki yayaları ezmeye çalıştı
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Öfkeli sürücü, sahil yolundaki yayaları ezmeye çalıştı

1 saat önce

Öfkeli sürücü, sahil yolundaki yayaları ezmeye çalıştıİngiltere (DHA) ? İngiltere'de öfkeli bir sürücü, bir süre önce tartıştığı kişileri sahil yolunda yürürken görünce aracını üstlerine sürdü.

Öfkeli sürücü, sahil yolundaki yayaları ezmeye çalıştı

İngiltere (DHA) ? İngiltere'de öfkeli bir sürücü, bir süre önce tartıştığı kişileri sahil yolunda yürürken görünce aracını üstlerine sürdü. Amatör bir kamera tarafından kaydedilen olayda bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Olay İngiltere'nin Galler bölgesinde Aberystwyth kasabasında yerel saatle 04.50 sularında meydana geldi. Yerel medya, iki grup arasında yaşanan tartışma sonrası 2 arkadaşı ile beraber otomobil ile tekrar olay yerine gelen bir kişinin, aracını sahilde yürümekte olan, daha önce tartıştığı kişilerin üzerine sürdüğünü duyurdu. Amatör bir kamera tarafından da an be an kaydedilen olayda, sürücünün hızla yayaların yürüdüğü şeride girdiği ve insanların üzerine aracını sürdüğü; 2 kişiyi ise kısa süre kovaladığı görüldü. Öfkeli sürücünün 2 arkadaşının ise bu sırada ellerinde sert cisimler ile sahildekileri korkuttuğu ardından otomobilin yanına koştuğu görülüyor. Görüntülerin sonunda, öfkeli sürücünün bir arkadaşının, kendilerine tepki gösteren bir yayaya vurduğu görülüyor.

Yerel medya, olayda bir kişinin yaralandığını; polisin 3 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Öfkeli sürücü, sahil yolundaki yayaları ezmeye çalıştı

İngiltere, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:39 Kaynak: DHA
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