Öfkeli taksici oto tamircisini ve çalışanlarını ezdi: 3 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde taksici, tartıştığı oto tamircisini ve yanındaki 2 çalışanı aracıyla ezerek yaraladı.



Olay, saat 19.00 sıralarında Kuşadası Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü D.A., geçtiğimiz Cuma günü otomobilini sanayiye getirerek tamir ettirdi. Bugün saat 19.00'da tekrar sanayiye gelen D.A., otomobiline takılan parçanın sökülmesini istedi. İş yerinin sahibi Ender Anğı (24) ise takılan parçayı sökebileceğini fakat bunun karşılığında işçilik parası alacağını söyledi. İkili arasında çıkan tartışma büyüdü. Otomobiline binen D.A., aracını Ender Anğı ile Hüseyin Irmak (24) ve Serkan Gürbüzer (17) adlı çalışanların üzerine sürdü. 3 kişinin de ayağını ezen D.A. olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı. Yaralılardan Ender Anğı'nın ayağının kırık olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. - AYDIN