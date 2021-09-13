Öfkeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi! "Ali Koç buraya" sesleri yükseldi

Üst üste 3 hafta gol yemeden kazanan Fenerbahçe, ligin 4. haftasında Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Hakem Halis Özkahya'nın kararları taraftarı çıldırttı. F. Bahçe'nin verilmeyen penaltısı, Sivaslı oyuncuların yerden kalkmaması üzerine Halis Özkahya'ya statta ağır hakaretler edildi.

MAÇ BİTER BİTMEZ OLAY

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle kalabalık bir grup, soluğu protokol ve otopark girişinde aldı. Başkan Ali Koç burada açıklama yapacaktı ama kalabalık iyice arttı.

BASIN MENSUPLARI ARADA KALDI

Başkan'ın açıklama yapacağı noktada basın mensupları arada kaldı. Öfkeli grubu basın mensupları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak taraftarlar uzun süre, "Ali Koç buraya" tezahüratı yaptı.

EROL BİLECİK'E TEPKİ

Başkan Vekili Erol Bilecik, karşılaşmanın ardından açıklama yaparken taraftarlar tepkisini sürdürdü. Ali Koç'un gelmesi için tezahürat yapıldı. Erol Bilecik'e, "Erol Bey yeter artık! Ne zaman masaya yumruğunu vuracak bu yönetim. Her sene hakkımız yeniyor. 2 puanın hesabını kim verecek?" diye tepki gösterdi.

"ALİ BABA"

Ali Koç, bir süre sonra protokolden geldi. Yakındaki taraftarlar Başkan'ı açıklama yapmaya davet etti. İçlerinden biri "Ali baba, başkanım" diyerek yanına çağırdı. Başkan yaklaşık 6-7 saniye taraftarı dinledi, cevap vermeden ayrıldı.

AÇIKLAMA YAPAMADI

Ali Koç'un açıklama yapması bekleniyordu ama taraftarlar dağılmadı. Karşılaşma 19.00'da bitti ama bazı taraftarlar 20.30'a kadar stat önünden ayrılmadı.

"SAKİN OLALIM"

Başkan Vekili Erol Bilecik, karşılaşmadan saatler sonra bir Tweet attı. Bilecik, "Henüz sezonun başındayız. Her şeyden önce sakin olmalıyız. Çünkü sakin olan, hakim olur!" paylaşımı yaptı. Ancak taraftarlar buna tepki gösterdi. Bilecik'e sosyal medyada, "Sakin olun demek yerine çıkıp hakkımızı aramalıydınız" tepkisi gösterildi.