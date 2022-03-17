Öğrencisini veli şiddetinden korumak isteyen öğretmen saldırıya uğradı - Son Dakika
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Öğrencisini veli şiddetinden korumak isteyen öğretmen saldırıya uğradı

17.03.2022 16:12

Öğrencisini veli şiddetinden korumak isteyen öğretmen saldırıya uğradıSen üyeleri ise okul önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Öğrencisini veli şiddetinden korumak isteyen öğretmen saldırıya uğradı

KOCAELİ Kocaeli'de oğluyla kavga eden öğrenciyi bulmak için sınıfa giren veli, öğrenciyi korumak isteyen matematik öğretmenine saldırdı. Türk Eğitim-Sen üyeleri ise okul önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Olay, dün Çayırova ilçesinde bulunan Demirsaç Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki erkek öğrenci kavga etti. Öğrencilerden birinin durumu ailesine haber vermesi üzerine okula gelen ismi öğrenilemeyen veli, oğlunun kavga ettiği diğer öğrenciyi bulmak amacıyla sınıfa girdi. O sırada sınıfta ders anlatan matematik öğretmeni Hakan Şimşek ise öğrenciyi öfkeli veliden korumak istedi. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan veli, öğretmen Hakan Şimşek'i öğrencilerin gözü önünde darp etti. Şiddete maruz kalan Hakan Şimşek, hastaneden darp raporu aldı ve veliden şikayetçi oldu. Yaşanan olay üzerine Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi okul önünde basın açıklaması yaptı.

"Hakan Şimşek, öğrencilerin gözleri önünde şiddete maruz kalmıştır"

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Kürşad Türkcan, "16 Mart günü okul ders saatlerinde üyemiz Hakan Şimşek; sınıfa giren bir veli tarafından, öğretmenlerin her türlü müdahalesine rağmen öğrencilerin gözleri önünde şiddete maruz kalmıştır. Bugün burada bu olayı telkin etmek, kınamak için sendika başkanlarıyla birlikte toplanmış bulunduk. Olayı kınıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığından temennimiz ve talebimiz de şudur; 3600 ek göstergeler, sınavlar, bunların hepsi öğretmenler için önemlidir ama öğretmenlerin artık can güvenliği sıkıntısı yaşadığı bir eğitim ortamı istemiyoruz. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınması için taleplerimizi iletiyoruz. Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi taleplerini iletmeye devam edecektir. Biz meydanlardan söyleyeceğiz. Onlar gerekli kanunsal teklifleri vererek bizlere destek olacaklar. Bu tarz hadiselerin tekrar vuku bulmaması için temennide bulunuyoruz. İnşallah bu son olur. Okullarımızda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını ve öğretmenin kaybettiği saygının tekrar kazandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Türkcan, yasal sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Öğrencisini veli şiddetinden korumak isteyen öğretmen saldırıya uğradı
Öğrencisini veli şiddetinden korumak isteyen öğretmen saldırıya uğradı
Öğrencisini veli şiddetinden korumak isteyen öğretmen saldırıya uğradı
Öğrencisini veli şiddetinden korumak isteyen öğretmen saldırıya uğradı
Öğrencisini veli şiddetinden korumak isteyen öğretmen saldırıya uğradı
Öğrencisini veli şiddetinden korumak isteyen öğretmen saldırıya uğradı
Öğrencisini veli şiddetinden korumak isteyen öğretmen saldırıya uğradı
Öğrencisini veli şiddetinden korumak isteyen öğretmen saldırıya uğradı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrencisini veli şiddetinden korumak isteyen öğretmen saldırıya uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencisini veli şiddetinden korumak isteyen öğretmen saldırıya uğradı - Son Dakika
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