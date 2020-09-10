Öfkesine hakim olamadı, kafeteryanın camlarını böyle kırdı - Son Dakika

Öfkesine hakim olamadı, kafeteryanın camlarını böyle kırdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öfkesine hakim olamayan bir kişi, kafeteryanın camlarını kırdı.

Olay, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle sinirlenen bir kişi, kafeteryanın masa ve sandalyelerine zarar vererek, camlarını kırdı. İhbar üzerine olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.