Öfkesine yenildi, ayağı demire saplandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir orta okulun bahçesinde bulunan voleybol filesinin demirindeki kancaya öfkesine yenilip tekme atan gencin ayağına demir saplandı. Talihsiz genç 1 saatlik çalışmanın ardından demirin kesilmesi ile kurtarıldı.

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okulun bahçesinde arkadaşları ile oyun oynayan D.B. (20) isimli genç, bir anda sinirlenerek voleybol direğine tekme attı. Tekme, voleybol direğinde filenin gerildiği bölgede bulunan kancanın olduğu bölgeye denk geldi. Bir anda ayağı demire saplanan genç acılar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, talihsiz genci kurtarmak için demiri kesmeye çalıştı. Sağlık ekipleri tarafında serum bağlanan genç, acılar içinde dakikalarca ayağının kurtarılmasını bekledi. Talihsiz gencin ayağına zarar vermemek için titizlikle çalışan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından testere ile demiri kesmeyi başardı. Kurtarılan talihsiz genç, ayağına saplanan demir parçası ile birlikte sedyeye alınarak ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - AYDIN