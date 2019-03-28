Oflu 105 Yaşındaki Ayşe Nine'nin Erdoğan Sevgisi
2 dakika önce
- Oflu 105 yaşındaki Ayşe Nine'nin Erdoğan sevgisiTRABZON - Trabzon'un Of ilçesi Bayırca mahallesinde yaşayan 105 yaşındaki Asiye Kılıç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi dikkat çekiyor.
- Oflu 105 yaşındaki Ayşe Nine'nin Erdoğan sevgisi
TRABZON - Trabzon'un Of ilçesi Bayırca mahallesinde yaşayan 105 yaşındaki Asiye Kılıç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi dikkat çekiyor.
Cumhur İttifakı AK Parti Of Belediye Başkan Adayı Salim Salih Sarıalioğlu seçim çalışmaları kapsamında gittiği ilçenin Bayırca mahallesinde duygusal anlar yaşandı. Mahallede yaşayan 105 yaşındaki Asiye Kılıç'ı ziyaret eden Sarıalioğlu, Asiye Nine'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a olan sevgisini ve ettiği duaları görünce duygulandı. 105 yaşındaki Asiye Nine kendisine ziyarete gelenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Bize ondan başka kimseden fayda yok. Beni alın götürün ona, bak araba paranızı da ben veririm. Allah onu hiç yere düşürmesin, zarar vermesin" diyerek dua etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:36 Kaynak: İHA
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