Ofspor: 3-1 - Son Dakika

Ofspor: 3-1

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Emre Doğu (xx), Emre Demirel (xx)BUCASPOR 1928: Şener (xxx) - Saruhan (xx) (Dk. 86 Yusufcan), Gökhan (xx), Eycan (xx), Burak (xx), Ufuk (xxx) (Dk. 85 Özcan), Osman (xxx), Enes (xx) (Dk. 75 Ahmet xx), Berke (xx) (Dk. 75 Bartu xx), Oğuz (x) (Dk.

Ofspor: 3-1, System.String[]

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Emre Doğu (xx), Emre Demirel (xx)

BUCASPOR 1928: Şener (xxx) - Saruhan (xx) (Dk. 86 Yusufcan), Gökhan (xx), Eycan (xx), Burak (xx), Ufuk (xxx) (Dk. 85 Özcan), Osman (xxx), Enes (xx) (Dk. 75 Ahmet xx), Berke (xx) (Dk. 75 Bartu xx), Oğuz (x) (Dk. 64 Cuma x), Tunç (xxxx)OFSPOR: Sercan (x) - Buğrahan (xx), Onur (xx), Fikret (x), Furkan (x), Lokman (x), Mustafa (x) (Dk. 77 Gökdeniz) (Dk. 79 Oktay), İbrahim (x), Alp (x) (Dk. 62 Bilal x), Aybars (x) (Dk. 70 Adnan x), Osman (xx)GOLLER: Dk. 55 - Dk. 73 Tunç, Dk. 68 Burak (Bucaspor 1928) - Dk. 60 Osman (Ofspor)SARI KARTLAR: Ufuk, Enes (Bucaspor 1928) - Fikret (Ofspor)

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk maçına çıkan İzmir temsilcisi Bucaspor 1928 evinde Ofspor engelini rahat aştı: 3-1.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada 55'inci dakikada Tunç ile öne geçen sarı-lacivertlilere 5 dakika sonra Ofspor'da Osman yanıt verdi. Bucaspor 68'inci dakikada bu kez Burak'la bir kez daha üstünlük sayısını buldu: 2-1. Maçta son sözü 73'üncü dakikada Tunç söyledi. Sarı-lacivertliler 2020-2021 sezonuna 3 puanla başlamanın sevincini yaşadı.


Bucaspor, Ofspor, Bartu, Buca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 21:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ofspor: 3-1 - Son Dakika Spor

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