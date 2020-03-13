Ogansia Van Şubesi açıldı - Son Dakika
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Ogansia Van Şubesi açıldı

6 saat önce

Uluslararası Ogansia A.Ş. Van Şubesi hizmete başladı.

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Uluslararası Ogansia A.Ş. Van Şubesi hizmete başladı.


2015 yılında Bursa Nilüferde kurulan ve 30 ülkede işlem hacmine sahip ürün ve yatırım Network alanlarında katılımcılarına seçenek sunan Ogansia, Van'da şube açtı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ogansia Van Şube temsilcisi Tamer İnanlı, amaçlarının sağlıklı ürünlerle kimyasal ürünleri insan hayatından çıkarmak olduğunu ifade ederek, "Ürünlerimizin içeriğinin organik ve doğal olması ile insanların yaşam kalitesini arttırmak istedik. Daha önce kullanılan kremler, kozmetik ürünler ve temizlik ürünleri kimyasal içerikli olmasından dolayı birçok hastalık meydana gelebiliyordu. Bizde bunları organiğe çevirerek doğal ve yerli üretime çevirerek halkımızın hizmetine sunduk. Amacımız insanlarımızı hastalıklardan korumaktır" dedi.


Türkiye'nin yaklaşık 40 ilinde şubelerinin olduğunu belirten İnanlı, ileriki süreçte tüm illerde şube açılmasının planlandığını söyledi. Daha önce 'E- Ticaret' olarak insanlara ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren İnanlı, "E Ticaret ile insanlara ulaşmak az oluyordu. Hem firmamızın hem ürünlerimizin bilirliğini arttırmak amacıyla böyle bir şube açma gereksinimi duyduk. İnşallah ilimize hayırlı olur" ifadelerini kullandı.


Kozmetikten içecek serisine, hijyen serisinden gıda takviyesine kadar bir çok alanda 94 çeşit ürünü hizmete sunduklarının altını çizen İnanlı, "Burada 94 parça ürün var ve bunu 300 çeşide yükseltmeyi düşünüyoruz. Sağlıklı içecek serimiz, kişisel bakım ürünlerimiz, hijyenik grubu ürünlerimiz var. Bunun yanında bağışıklık sistemini güçlendiren gıda takviyesi serimiz var. Ayrıca şubemizde yine doğal ürünlerle yüz maskesi yapılıp, ücretsiz olarak vücut analizi de gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.


Şubede 10 kişinin istihdamını sağladıklarını ancak ileriki süreçte birçok kişiye iş olanağı sunacaklarını belirten İnanlı, "Biz kazandık Van'ın da kazanmasını istiyoruz. İnşallah bizimle çalışacak insanları bekliyoruz. Bu kapsamda pazar günü saat 16.00 da şubemizde halkımıza yönelik seminerimiz olacak ve bu seminerde halkımıza iş imkanı sunulacak. Ben bu anlamda tüm halkımızı seminerimize bekliyoruz" dedi. - VAN

Bursa, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:22 Kaynak: İHA
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