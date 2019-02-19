Ogc 2. Basın Ödülleri'ne Doğru

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) 2. Basın Ödülleri, 23 Şubat günü sahiplerine kavuşacak.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) 2. Basın Ödülleri, 23 Şubat günü sahiplerine kavuşacak.



Ödül töreniyle ilgili açıklama yapan OGC Başkanı İsrafil Avcı, düzenlenecek törene televizyon ve gazete dünyasından bir çok ünlü ismin katılacağını belirtti.



Düzenlenecek törenin Osmaniye'nin tanıtımı açısından önem taşıdığına dikkat çeken Avcı, "Osmaniyemizin ülke genelinde isminin duyurulması ve tanıtımı için geçen yıl birincisini düzenlediğimiz 'Basın Ödülleri' etkinliğini geleneksel hale getirdik ve bu sene ikincisini düzenleyeceğiz. Geçen sene düzenlediğimiz etkinliğe katılım yoğun oldu. Konuklarımıza aynı zamanda Osmaniye'yi gezdirdik ve tanıtımını yaptık. Törenimiz bir çok televizyon ve gazetede yer aldı. Bu da amacımıza ulaştığımızın bir göstergesi." diye konuştu.



Bu yıl 2. sini düzenleyecekleri ödül töreninin daha renkli geçeceğini belirten Avcı, "Bu sene de yine televizyon ve gazetelerden konuklarımız olacak. Onlara da yine Osmaniyemizi gezdirip tanıtacağız ve ödüller vereceğiz. Bu seneki programımızı daha renkli hale getirdik. Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Didem Taşçıoğlu törende minik birer konser verecek." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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