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OGC Başkanı Avcı'dan, 'Gazetecileri para ile sustururlar' söylemine tepki - Son Dakika

OGC Başkanı Avcı'dan, 'Gazetecileri para ile sustururlar' söylemine tepki

02.06.2021 08:47
OGC Başkanı Avcı'dan, 'Gazetecileri para ile sustururlar' söylemine tepki, System.String[]

Bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada 'Osmaniye'de yaptığı haberlerden dolayı gazetecinin evine polisin baskın düzenlediği' iddiaları ile ilgili açıklama yapan Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Avcı, şahsın evine yapılan baskının FETÖ firarisi akrabasını...

Bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada 'Osmaniye'de yaptığı haberlerden dolayı gazetecinin evine polisin baskın düzenlediği' iddiaları ile ilgili açıklama yapan Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Avcı, şahsın evine yapılan baskının FETÖ firarisi akrabasını sakladığı gerekçesiyle olduğunu hatırlatarak "Kentimizdeki gazetecileri 5 dakikada para ile sustururlar, korkularından destek olamazlar. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti de bu işin içinde' diye röportaj veren Hasan Tolga Balcılar'ın 'Sosyal medya hesabı dışında herhangi bir haberi yoktur" diyerek tepki gösterdi.

Avcı, yaptığı açıklamada Osmaniye'de Hasan Tolga Balcılar'ın sosyal medya hesabı üzerinden 'Yaptığım haberlerden dolayı evime polis baskın düzenledi' paylaşımları üzerine bazı ulusal-yerel basın ile sosyal medya hesaplarından yapılan haberlerin ardından Osmaniye Valiliği'nin konuyla ilgili yazılı açıklama yaptığını hatırlattı. Başkan Avcı, valiliğin açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Osmaniye'de bir gazetecinin evine baskın yapıldığına" ilişkin iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 26 Mayıs 2021 tarihinde Osmaniye Emniyet Müdürlüğü e-posta adresine, "H. T. B.'nin, akrabası olan FETÖ firarisi bir askeri personeli evinde sakladığı" yönünde ihbarda bulunulması üzerine; şahsın ikametinde Cumhuriyet Savcısının talimatı ile arama yapılmıştır. Arama sırasında söz konusu şahıs, kolluk görevlilerimize mukavemette bulunmuş ve bunun üzerine yine Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınarak Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edilmiştir" denildiğine işaret etti.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti İsrafil Avcı, 'Kentimizdeki gazetecileri 5 dakikada para ile sustururlar, korkularından destek olamazlar. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti de bu işin içinde' diye röportaj veren Hasan Tolga Balcılar'a 'Sosyal medya hesabı dışında herhangi bir haberi yoktur' diyerek tepki gösterdi.

OGC Başkanı İsrafil Avcı yaptığı basın açıklamasında, "Son bir kaç gündür kamuoyunu meşgul eden Hasan Tolga Balcılar'ın konusu hakkında burada toplanmış bulunuyoruz. Varlığı ile her zaman her yerde onur duyduğum siz değerli meslektaşlarımı bu durum hakkında bilgilendirmek istedik. Bugün yönetim kurulumuzda görev alan arkadaşlarımızla bir araya gelerek bu konu hakkında bir açıklama yapmayı karar aldık. Bu şahsın sosyal medya paylaşımı dışında herhangi bir gazete, dergi, TV ya da radyoda yaptığı tek bir haber yoktur. Hatta bağlı bulunduğu medya kuruluşunun yayın organlarında dahi bu konularla ilgili tek bir satır haberi yoktur. Yaptıklarının tamamı kendi şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardır. Burada yapmış olduğu paylaşımlar gazetecilik meslek etiğine uygun bir davranış değildir. Dolayısıyla bu tür konular gazetecilik mesleğini değil, şahsın kendisini bağlar. Yani buraya kadar gazeteci ya da gazetecilik mesleğini ilgilendiren bir durum yoktur. Ancak ülke genelinde bazı basın-yayın organlarında sanki gazeteci haber yapmış da bu nedenle baskın düzenlenmiş gibi haberlerle kentimizin konu olması hem cemiyetimizi, hem de kentimizde görev yapan meslektaşlarımızı ağır ithamlara ve zor duruma düşürmüştür. Oysaki bahsi geçen arama ve gözaltı olayı; Valiliğimiz tarafından da yapılan açıklamada belirtildiği gibi, Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir FETÖ Terör Örgütünün firari sanığının burada gizlendiğine dair yapılan ihbar neticesinde gerçekleştirilmiştir. Biz cemiyet olarak gazetecilik yapan meslektaşlarımızın her zaman ve sonuna kadar arkasında dururuz. Fakat o şahıs ayrı hesaplar içerisindeyse, biz o hesabın içinde olmayız! Kısacası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yapan bu şahıs basın ahlak ve etik kurallarını düstur edinen cemiyetimizle kendisinin habercilik ahlakı uyuşmamaktadır. Hatta bu şahıs yaptığı paylaşımlarda hem cemiyetimizi, hem cemiyet başkanımızı hedef alan ve basın etik ve ilkelerine uygun olmayan davranışlarından dolayı bugün itibariyle cemiyetimiz üyeliğinden de çıkarılmıştır. Ayrıca bu şahıs, cemiyetimiz ile ilgili yaptığı ithamlara mademki inanıyor, bugüne kadar neden cemiyetimiz üyeliğinden istifa etmemiştir. Bu durumda şahsın samimiyetsizliği de ortaya çıkmıştır. Diğer yandan işvereni ile yaptığımız görüşme sonunda, şahıs ile ilgili gerekli işlemlerin yapılacağı da tarafımıza bildirildi. Bugüne kadar çeşitli yerlerde, "Mit mensubuyum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının çalışanıyım" gibi asılsız söylemler içerisinde bulunduğu için olayın muhatapları tarafından yargıya taşındığı da tarafımızca bilinmektedir. Bu konu ile ilgili İletişim Başkanlığının da gerekli yasal işlemleri başlatacağına inancımız tamdır. Biz Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti olarak ne FETÖ terör örgütünü savunabilir, ne de bu örgütle şaibesi olanların yanında yer alırız! Bir röportajında kentimizdeki gazetecileri "5 dakikada para ile sustururlar, korkularından destek olamazlar. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti de bu işin içinde" gibi asılsız ve yalan, çamur at izi kalsın mantığı ile yaptığı iftirayı kesinlikle kabul etmiyor, kendisini şiddetle kınıyor, hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızın bilinmesini istiyoruz. Sözde habercilik denilen asılsız ithamlarla habercilik olmaz, bu tür etik dışı haberlere de hiç bir zaman müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz. Kentimizdeki her meslektaşımız, elinde belgesi olan her haberi basın ahlak kuralları içerisinde yapmakta özgürdür. Bu konuda cemiyetimiz her habercisinin arkasındadır. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bu konuyu haber yapan, bizim için değerli olan arkadaşlarımız, cemiyetimizin bu açıklamasının ardından gerekli hassasiyeti göstererek haberlerini düzeltip, gereğini yerine getireceklerinden de eminiz" ifadelerine yer verdi. - OSMANİYE

OGC Başkanı Avcı'dan, 'Gazetecileri para ile sustururlar' söylemine tepki

Fetullahçı Terör Örgütü, Sosyal Medya, Osmaniye, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa OGC Başkanı Avcı'dan, 'Gazetecileri para ile sustururlar' söylemine tepki - Son Dakika


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