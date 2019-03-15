Ogeday'la Fit Kal | 1. Bölüm
12 dakika önce
Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken, Ogeday'la Fit-Kal'da sevenleri ile Acunn.com'da buluşuyor.
Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken
, Ogeday'la Fit-Kal'da sevenleri ile Acunn.com'da buluşuyor. Spora gitmeden evde, parkta, ormanda vb. birçok yerde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketlerinden kesitlere Ogeday'la Fit Kal'dan ulaşabilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:09 Kaynak: Youtube
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