Son Dakika Haberleri: Ogeday'la Fit Kal | 1. Bölüm

Ogeday'la Fit Kal | 1. Bölüm

12 dakika önce

Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken, Ogeday'la Fit-Kal'da sevenleri ile Acunn.com'da buluşuyor.

Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken, Ogeday'la Fit-Kal'da sevenleri ile Acunn.com'da buluşuyor. Spora gitmeden evde, parkta, ormanda vb. birçok yerde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketlerinden kesitlere Ogeday'la Fit Kal'dan ulaşabilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:09 Kaynak: Youtube

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