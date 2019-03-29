Ogeday'la Fit Kal | 3. Bölüm

Survivor 2017'nin şampiyonu Ogeday Girişken, 'Ogeday'la Fit-Kal'ın ikinci bölümüyle karşınızda.

Survivor 2017'nin şampiyonu Ogeday Girişken, 'Ogeday'la Fit-Kal'ın ikinci bölümüyle karşınızda... Spor salonuna gitmenize gerek kalmadan, bulduğunuz herhangi bir ortamda yapabileceğiniz bu antrenman çok ilginizi çekecek. Ogeday'la Fit Kal 3. bölümüyle karşınızda. Spor salonuna gitmeden, evde, park, sokakta, ormanda vb. yerlerde yapabileceğiniz kolay ve alternatif hareketleri, Ogeday'la Fit Kal programında bulabilirsiniz. Bu bölümde neler var; ısınma, antrenman ve soğuma... Bu videoda genel vücut çalışıyor ve ağırlıkları henüz başlangıçda olduğu için çok fazla kullanmıyor. Bacak, karın, kol ve biceps çalışacak keyifli çalışmalar için videonun tamamını izlemeyi unutmayın!

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