Ogenyi Onazi, Trabzonspor'dan ayrıldı! Yeni takımı Denizlispor... | Son dakika transfer haberleri

Trabzonspor'da ayrılık! BeIN Sports'un haberine göre Trabzonspor, Ogenyi Onazi ile sözleşmesini feshetti. Nijeryalı orta saha oyuncusu, Süper Lig ekibi Denizlispor'a transfer oldu.



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