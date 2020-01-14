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Ogenyi Onazi, Trabzonspor'dan ayrıldı! Yeni takımı Denizlispor... | Son dakika transfer haberleri
6 saat önce
Trabzonspor'da ayrılık! BeIN Sports'un haberine göre Trabzonspor, Ogenyi Onazi ile sözleşmesini feshetti.
Trabzonspor'da ayrılık! BeIN Sports'un haberine göre Trabzonspor, Ogenyi Onazi ile sözleşmesini feshetti. Nijeryalı orta saha oyuncusu, Süper Lig ekibi Denizlispor'a transfer oldu.
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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:50
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