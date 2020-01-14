Ogenyi Onazi, Trabzonspor'dan ayrıldı! Yeni takımı Denizlispor... | Son dakika transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Ogenyi Onazi, Trabzonspor'dan ayrıldı! Yeni takımı Denizlispor... | Son dakika transfer haberleri - Son Dakika Spor

Ogenyi Onazi, Trabzonspor'dan ayrıldı! Yeni takımı Denizlispor... | Son dakika transfer haberleri

6 saat önce

Trabzonspor'da ayrılık! BeIN Sports'un haberine göre Trabzonspor, Ogenyi Onazi ile sözleşmesini feshetti.

Ogenyi Onazi, Trabzonspor'dan ayrıldı! Yeni takımı Denizlispor... | Son dakika transfer haberleri, System.String[]

Trabzonspor'da ayrılık! BeIN Sports'un haberine göre Trabzonspor, Ogenyi Onazi ile sözleşmesini feshetti. Nijeryalı orta saha oyuncusu, Süper Lig ekibi Denizlispor'a transfer oldu.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:50 
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