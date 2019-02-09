Son Dakika Haberleri: Oğeratonda 165 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Oğeratonda 165 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

1 saat önce

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 165 parça tarihi eser ele geçirildi.

Oğeratonda 165 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi, System.String[]
Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 165 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda il merkezinde F.A isimli şahısta yüklü miktarda tarihi eserler olduğu tesbit edildi.

Ekiplerce takibe alınıp izlenen şüpheli şahıs, asansör üzerine faaliyet gösteren bir isyerine yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.

Operasyon sonucu asansör firması olan işyerinde yapılan aramada, 85 adet sikke 5 adet haç 45 adet değişik ebatlarda yüzük 5 adet ok ucu ve 22 adet hayvan figürleri ve değişik ebatlarda objeler olmak üzere toplam 165 parça tarihi eser ele geçirildi.

Suçüstü yakalanıp gözaltına alınan F. A. hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:01 Kaynak: İHA

Polis, Kayseri, 3. Sayfa
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