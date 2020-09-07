Oghenekaro Etebo, Galatasaray için İstanbul'da

İngiltere 'nin Manchester kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki futbolcuyu Sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı. Futbolcu havalimanında olduğu sıralarda ise Galatasaray Kulübü, transfer görüşmelerine başlanıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Kulübü'nün transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo , İstanbul 'a geldi.

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