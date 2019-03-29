Son Dakika Haberleri: Oğlak ile Köpeğin Dostluğu

Oğlak ile Köpeğin Dostluğu

1 saat önce

RİZE'nin Çayeli ilçesinde Kamil Yazıcı'nın (35) Sibirya kurdu cinsi köpeğiyle oğlağının birlikte zaman geçirmesi, görenleri şaşırtıyor.

Oğlak ile Köpeğin Dostluğu, System.String[]
RİZE'nin Çayeli ilçesinde Kamil Yazıcı'nın (35)  Sibirya kurdu cinsi köpeğiyle oğlağının birlikte zaman geçirmesi, görenleri şaşırtıyor.

Çayeli ilçesi Madenli Beldesi Yazıcılar Mahallesi'nde yaşayan Kamil Yazıcı, bir arkadaşından oğlak aldı. Yazıcı, bahçeye çıkardığı oğlağın daha önce barınaktan alarak sahiplendiği köpekle iyi anlaştığını fark etti. Köpek ile oğlağın koşturup birlikte oynaması ortaya eğlenceli görüntüler çıkardı. Bahçesinde tavuk beseleyip, arıcılık da yapan Yazıcı, kimi zaman ise hayvanlarına tulum çalıyor, zamanın çoğunu onlara ayırıyor.

'HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM'

Hayvanları çok sevdiğini belirten Kamil Yazıcı, "Köy hayatını ve hayvanları çok seviyorum. Burada yaşarken hayvanlarla ilgileniyorum, tavuklarım, arılarım da var. Köpeğimi de daha önceden barınaktan aldım. Şimdi oğlak da gelince birbirlerine çok alıştılar, dost oldular. Gece gündüz birlikteler, köpek oğlağı koruyor. Oğlağı besledikten sonra dışarı salıyorum. Köpekle birlikte oynuyorlar, geziyorlar. Köpeğim dişi, oğlağı yavrusu olarak görüyor herhalde, okşuyor, yalıyor devamlı. Aralarında imrenilecek bir bağ kuruldu. Onlarla güzel vakit geçiriyorum" dedi.

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:00 Kaynak: DHA

Sibirya, Çayeli, Kamil Yazıcı, Rize, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak Ormanda Ölü Bulunan Boğaziçili Arda'nın Babası Konuştu: Hayatı Kitap Okumaktı İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti DSP'nin CHP Eleştirisi İstifa Getirdi: İktidarı Değil Muhalefeti Eleştiriyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:51:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oğlak ile Köpeğin Dostluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]