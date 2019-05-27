Son Dakika Haberleri: "Öğle Arası Dinletileri" sezon finali yapacak

"Öğle Arası Dinletileri" sezon finali yapacak

4 saat önce

Başkentli müzik tutkunlarını her perşembe bir araya getiren "Öğle Arası Dinletileri" perşembe günü sezon finali yapacak.

Başkentli müzik tutkunlarını her perşembe bir araya getiren "Öğle Arası Dinletileri" perşembe günü sezon finali yapacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Orkestrası tarafından düzenlenen program birbirinden farklı müzik türlerinden usta müzisyenler ve solistleri bir araya getiriyor.
Gençlik Parkı Kent Orkestrası Prova Salonu'nda her hafta salı günleri 12.30-13.30 saatleri arasında çocuklar için "Karagöz Konserde", her hafta perşembe günleri ise 12.25-13.10 saatleri arasında gerçekleştirilen mini konserler, başkentte yeni bir müzik kültürünün de oluşmasına öncülük etti.
Göbeklitepe'ye özel piyano bestesi
Şef Kemal Günüç yönetimindeki Kent Orkestrasının, insanlık ve dünya tarihinin en önemli mirasları içinde gösterilen Göbeklitepe için geçen hafta özel olarak bestelediği eser de başkentlilerden tam not aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Günüç, bestelerinin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından da seslendirileceğini belirtti.
Ekim ayına kadar müzikseverlere veda edecek Kent Orkestrası, 30 Mayıs Perşembe günü sanatçıların gözüyle Atatürk konseri ile sanatseverlerle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:22 Kaynak: AA
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