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Öğle arası estetiği - Son Dakika

Öğle arası estetiği

18.07.2021 08:00
Öğle arası estetiği, System.String[]

ESTETİK MOLASIİhtiyaca göre yapacağımız tedavi planı, elmacık kemikleri bölgesi, göz altı, şakaklar, alın, çene ucu, yanaklar ve dudak uygulamalarını içerebilir.

ESTETİK MOLASI

İhtiyaca göre yapacağımız tedavi planı, elmacık kemikleri bölgesi, göz altı, şakaklar, alın, çene ucu, yanaklar ve dudak uygulamalarını içerebilir. Tüm bu işlemler bir öğle arasına sığabilir.

İnce kırışıklıkların oluşmasını en baştan engellemek, oluşmuş kırışıklıkların derinleşmesini önlemek, derinleşmiş kırışıklıkların tedavisinde önemli bir aşama kaydetmek, bakışları zindeleştirmek, yorgun bir yüz ifadesini enerjik bir hale çevirmek için botoks uygulamasını etkili bir yöntem olarak kullanmaktayız. İşlem yapıldıktan sonra etkisi üç gün içinde başlayacağı için yapıldığı anlaşılmadan 15 gün içerisinde yavaş yavaş etkisi ortaya çıkan bir uygulamadır. Kısa sürede uygulanan botoks uygulaması kaş ortası çatık kaş çizgileri, göz çevresindeki kaza ayağı dediğimiz çizgiler ve alındaki yatay çizgilenmeler için kullanılır. Yüzde daha taze ve genç bir ifade oluşturan botoks doğru uygulandığında mimikleri kaybetmeden hem çizgiler hem de cilt parlaklığı için uygulanmaktadır.

SADECE 30 DAKİKA AYIRIN

? Cilt yüzeyinde ödem, şişlik, morluk oluşturmadan yüzdeki yorgun ifadenin ve sarkmanın, hacim kaybının önlenmesi için iğnesiz kanül yardımı ile uygulanan lifting dolguları, kısa sürede uygulanabilen ve anında etkisi gözlenen uygulamalardır.

Kanül ile yapılan lifting dolgular kişinin doğal görüntüsünü bozmadan yüzünde dinlenmiş yenilenmiş bir ifade bırakır.

Lifting dolgular yüzdeki sarkma ve kırışıklıklarda kullanılan likit yüz germe diye de bilinen kısa sürede uygulanan bir anti-aging yöntemidir. Yüzde hem hacim kaybını geri çeviren hem de sıkılaşmayı sağlayan bu uygulamayla yer çekimine karşı cildi korur.

? Ses dalgalarının gücü kullanılarak uygulanan fokuslu ultrason tedavisi de öğle arasında 20 ila 40 dakika arasında yapılan en pratik uygulamadır. Sadece tek bir seansın yeterli olduğu bu uygulamada etki iki sene kadar sürmektedir. Fokuslu ultrason yönteminde etki hemen başlar. Üç ay içerisinde katlanarak devam eder. Yanak sarkmaları, göz kapağı düşüklüğünün giderilmesi, gıdı toparlama ve yüz konturunun belirginleştirilmesinde kullanılan son derece etkili bir yöntemdir.

? Sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen koltuk altı terlemesi tedavisi için sadece 15 dakikada uygulanabilen tedaviler mümkün. Kişiyi çok rahatlatmakta, terlemeye ve kokuya çözüm olmaktadır.

FOREVER YOUNG UYGULAMASI

Uygulama son derece konforlu ve acısız yapılıyor ve ortalama 20-40 dakika arasında sürüyor. Bu tedavinin en göze çarpan tarafı ciltteki tüm yaşlanma belirtilerine aynı anda etki ediyor olmasıdır. BBL öncelikle cildin genel problemlerinin tedavisini sağlıyor. Leke, ince kırışıklıklar, akne, kılcal damar problemleri, cilt renk tonu kaybı, hamilelik sonrası karın sarkmaları, boyun ve vücudun çeşitli yerlerindeki sarkmalar, BBL ile yapılan tedavide kısa sürede giderilebiliyor. BBL tedavisini en önemli aşamalarından biri ise "Skintyte" olarak adlandırılan, cilt sıkılaşması fonkisyonu. Infrared dalga boyundaki bu uygulama cilt altına inen fotonların yardımıyla kolajen sentezini tetikliyor, yeni elastin liflerinin oluşumunu sağlıyor. Cilt eski elastik yapısına bürünüyor. Özellikle jawline (çene) hattının belirgin olmasını isteyen kişilere sıkılaşma başlıkları, yüzde ve gıdı bölgesinde belirgin toparlama sağlıyor.

PÜRÜZSÜZ BİR CİLT OLMAZSA OLMAZ

Bu medikal estetik uygulamalarının yanında, medikal cilt bakımlarını da bu kısa süre içerisinde yaptırmanız mümkün. Gözenekleriniz tıkalı ve mat bir cilt ile çıktığınız yemek molasından, parlak ışıl ışıl ve sağlıklı bir cilt ile dönebilirsiniz.

Tüm bu uygulamalar için uzman doktorunuza danışmayı unutmayınız.

Öğle arası estetiği

Estetik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Öğle arası estetiği - Son Dakika Magazin


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