Öğle Arasında Okul Dışında Yemek Yiyen 5 Öğrenci Zehirlendi' İddiası
1 saat önce
ISPARTA'da, öğle arasında okul dışında yedikleri tavuk dönerden zehirlendiklerinden şüphelenilen 5 ilkokul öğrencisi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
ISPARTA'da, öğle arasında okul dışında yedikleri tavuk dönerden zehirlendiklerinden şüphelenilen 5 ilkokul öğrencisi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Isparta
merkezdeki ilkokulda eğitim gören 5 öğrenci, öğle arasında, okul dışında tavuk döner yedi. Okula döndükten kısa süre sonra karın ağrısı ve bulantı şikayeti başlayan öğrenciler, Isparta Şehir Hastanesi
Acil Servisi'ne götürüldü. Öğrencilerin hastanede yapılan tahlillerinde zehirlenme şüphesine rastlanıldı. Yedikleri tavuk dönerden zehirlendiği tahmin edilen öğrencilerin tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. - Isparta
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:30 Kaynak: DHA
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