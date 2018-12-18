Son Dakika Haberleri: Öğle Arasında Okul Dışında Yemek Yiyen 5 Öğrenci Zehirlendi' İddiası

Öğle Arasında Okul Dışında Yemek Yiyen 5 Öğrenci Zehirlendi' İddiası

1 saat önce

ISPARTA'da, öğle arasında okul dışında yedikleri tavuk dönerden zehirlendiklerinden şüphelenilen 5 ilkokul öğrencisi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Öğle Arasında Okul Dışında Yemek Yiyen 5 Öğrenci Zehirlendi' İddiası, System.String[]
ISPARTA'da, öğle arasında okul dışında yedikleri tavuk dönerden zehirlendiklerinden şüphelenilen 5 ilkokul öğrencisi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Isparta merkezdeki ilkokulda eğitim gören 5 öğrenci, öğle arasında, okul dışında tavuk döner yedi. Okula döndükten kısa süre sonra karın ağrısı ve bulantı şikayeti başlayan öğrenciler, Isparta Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Öğrencilerin hastanede yapılan tahlillerinde zehirlenme şüphesine rastlanıldı. Yedikleri tavuk dönerden zehirlendiği tahmin edilen öğrencilerin tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. - Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:30 Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Isparta, Güncel
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