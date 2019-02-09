Son Dakika Haberleri: Öğle Bülteni

Öğle Bülteni

4 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"PYD/YPG'lilerin elinde müttefiklerimizin bombaları var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD/YPG'li katillerinin elinde müttefiklerimizin bombaları var" dedi. Erdoğan, Tank Palet Fabrikası ile ilgili de, satılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

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Kartal'da hayatını kaybeden Alemdar ailesi üyelerine veda

İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanında hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 üyesi için Pendik'te cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

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Okul çevreleri ve servisler denetlendi: 2. 675 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması" yapıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:01 Kaynak: İHA

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