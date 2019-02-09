Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.



"PYD/YPG'lilerin elinde müttefiklerimizin bombaları var"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD/YPG'li katillerinin elinde müttefiklerimizin bombaları var" dedi. Erdoğan, Tank Palet Fabrikası ile ilgili de, satılmasının söz konusu olmadığını söyledi.



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Kartal'da hayatını kaybeden Alemdar ailesi üyelerine veda



İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanında hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 üyesi için Pendik'te cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.



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Okul çevreleri ve servisler denetlendi: 2. 675 kişi yakalandı



İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması" yapıldı.



(İHA)

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