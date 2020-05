"Öğle Molası" çiftçilerle buluşuyor

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye'de bir ilke imza atarak resmi Facebook hesabı üzerinden canlı yayınlarla çiftçi eğitimlerine başladı. Hafta içi her gün yeni bir konu ve konukla yayında olan kurum, yaşanılan bu süreçte üreticiye ulaşmayı ve eğitimlere devam etmeyi hedefliyor.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen Covid-19 sürecinde, ülkemizde de ilk vakanın görülmesinin ardından, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak sosyal mesafenin korunması, tedbirlerin uygulanması için o güne kadar yoğun bir şekilde devam ettirdiğimiz eğitim programlarımıza ara vermek zorunda kaldık. Ama şunu artık çok iyi biliyoruz ki tarımsal üretim geleceğimizdir ve ara verilemez. Bizler de nasıl devam edebiliriz eğitimlerimize, üreticilerimizle nasıl yine bir arada olabiliriz noktasında düşünmeye başladık. Biliyoruz ki teknoloji çağında yaşıyoruz ve sosyal medya artık vazgeçilmezimiz. Hemen hemen tüm üreticilerimizin, kendilerinin ya da oğullarının, kızlarının ya da torunlarının Facebook hesapları var. Bu kanalla onlara ulaşabiliriz noktasından hareketle resmi Facebook hesabımızdan yayınları başlattık. Hafta içi her gün saat 12.30'da, üreticilerimizin de fikrini alarak bu saate karar verdik. Öğle Molası adını verdiğimiz programımızla tarlalarına, bağlarına, bahçelerine, seralarına konuk oluyoruz. Konularımızı dönemsel olarak seçiyoruz ve üreticilerimizden de gelen talepler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Bizler bu işten çok keyif alıyoruz. İnşallah şu zorlu süreç geçince yeniden bir arada olacağız yine yüz yüze eğitimler düzenleyeceğiz. Ama İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü resmi Facebook hesabımızdan da bu yayınlarımıza ve daha farklı içeriklere devam edeceğiz. Bir yayınımızın 15 bin kişiye ulaştığını görüyoruz ve bu sayı her geçen gün artıyor. Yayın sırasında olmasa da içerikler sayfaya kaydedildiği için istenilen her an yeniden izlenebiliyor. Üreticilerimiz takip ederek, canlı yayınlarımızı izleyerek programa hem katkı sağlayabilir hem de faydalı bilgiler edinebilirler. Sadece üreticilerimizi değil tüm vatandaşlarımızı, tarıma ilgisi olan, balkonunda bile olsa bir şeyler üretmek, yetiştirmek isteyen herkesi sayfamızı takibe çağırıyoruz. Yakında evde yetiştiriciliğe yönelik de yayınlar yapacağız" dedi. - İZMİR