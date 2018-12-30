Son Dakika Haberleri: Öğle Yemeği"Ni Yemen İçin Bağışladı

Öğle Yemeği"Ni Yemen İçin Bağışladı

53 dakika önce

Rize'de "Yemen'e Sessiz Kalma" yardım kampanyasında bir öğrencinin öğle yemeği için aldığı tostu yardım kutusuna atması dikkati çekti.

Öğle Yemeği
Rize'de " Yemen'e Sessiz Kalma" yardım kampanyasında bir öğrencinin öğle yemeği için aldığı tostu yardım kutusuna atması dikkati çekti.

Rize Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca başlatılan "Yemen'e Sessiz Kalma" yardım kampanyasına Rize'den toplam 453 bin lira bağışta bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Rize'de kampanyaya her kademeden destek geldiği, özellikle okullarda öğrencilerin büyük katkı sağladığını ifade etti.

Yaşları küçük ama kalpleri kocaman olan çocukların yaptıkları bağışların çok önemsendiğini vurgulayan Polat, Rize'de kendilerini çok duygulandıran bir olaya şahit olduklarını aktardı.

Polat, vakfın Rize şubesinin il genelinde çok sayıdaki okula kampanya kapsamında bağış sandıkları koyduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Doğuşçay İlkokulundaki bir öğrencimiz cuma günü gittiği camide hocamızın vaazında 'Yemen için bir öğün yeme' sözünden etkilenerek bağış sandığına öğlen yemeği için aldığı tostu bırakmış. Belli ki kardeşleri açken tok durmayı kendine yedirememiş. Belki cebinde verecek parası yoktu. O an elinde tost vardı ve bağış sandığına onu bıraktı. Sahabe gibi bir davranış biçimi. Böyle bir nesil geliyor olması, bu hassasiyetteki yavrularımızın olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tost, halen sandığın içinde atılan paralarla birlikte duruyor. Bu manzara bizi çok duygulandırdı."

Türkiye Diyanet Vakfının dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından biri olduğunu belirten Polat, "İnsanların gönlüne girerek gönüllü olmalarını sağlamamız gerekiyor. Bizim dolduramadığımız boşlukları art niyetli gruplar dolduruyor ve insanlar o tarafa yöneliyor. Biz cami cemaatiyiz. Kendimizi doğru ve etkili anlatmamız durumunda insanların gönlünde biz oluruz. Bu konuyu vakıf olarak çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:35 Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Rize, Yemen, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılbaşı En Çok Çiçek Üreticilerine Yaradı! Fiyatlar 4 Kat Arttı Adalet Bakanı Gül: FETÖ Liderinin İadesi İçin ABD'li Yetkililer Türkiye'ye Geliyor

300 Koyun Projesi Haziran 2019'da Sona Eriyor Rusya Türkiye'den Yıllık Domates İhracatını 2 Katına Çıkarmayı Planlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 15:28:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğle Yemeği"Ni Yemen İçin Bağışladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]